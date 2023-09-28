Meta Quest 3: Yeni nesil karma gerçeklik başlığı çıktı

Meta yeni ürünlerini hayranları karşısına çıkardı. Meta Connect etkinliğinde sürpriz duyurular gerçekleştiren şirket, yeni nesil akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta‘nın yanı sıra yüksek performans vaat eden karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 ile de dikkatleri üzerinde topladı. Açıklanan ürün, Qulaomm tarafından aynı gün duyurulan yüksek performanslı Snapdragon XR2 Gen 2 çipinden güç alıyor.

Şirket yeni AR/VR başlığı ile kullanıcı deneyimini giderek daha sürükleyici bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun için kullanıcılar yalnızca iki dokunuş ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) modları arasında geçiş yapma şansına sahip olabiliyor. Apple Vision Pro’ya düşük fiyatlı ve güçlü bir alternatif olarak görülen bu ürün, yeni 4K+ Infinity Display paneli aracılığıyla Quest 2’ye göre yüzde 30 daha fazla çözünürlük vaat ediyor. İnç başına 1.218 piksel ve derece başına 25 piksel görüntü sağlanıyor.

Meta Quest 3 özellikleri

Meta Quest 3’ün kalbi olan Snapdragon XR2 Gen 2 çipi ile birlikte performans konusunda önemli optimizasyonlar gerçekleştirildi. İşlemci, Qualcomm tarafından Meta ile ortaklaşa bir şekilde geliştirildi.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, ürünün başlığın duvarlarla ve gerçek ortamdaki diğer fiziksel sınırlamalarla etkileşime girme yeteneği olacak. Modelin ses kalitesi yüzde 40’a kadar daha net ve daha güçlü olacak şekilde iyileştirilirken; açıklanan bilgilere göre filmlerde ve oyunlarda kafa hareketlerine eşlik eden uzamsal ses daha net ve bas performansıyla kullanılabilecek.

Meta Quest 3 için çeşitli kişiselleştirme olanakları sağlanacak. Ürün selefine göre biraz daha ağır bir yapıya sahip olsa da daha ince bir tasarım yer alıyor. Aynı zamanda şirket, ağırlığın kulaklık çevresine daha iyi dağıtıldığını ifade ediyor. Ayrıca yan kayış, gözlük kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak yumuşak bir yapıya ve geniş kişiselleştirme seçeneklerine sahip. Şirket, ürünü farklı yüz şekilleri ve saç stillerine göre ayarlamanın da mümkün olacağını vurguluyor.

100’den fazla oyun gelecek

Meta, Quest 3 cihazına bu yıl sonuna kadar 100’den fazla oyun geleceğini duyurdu. Öte taraftan Meta Quest Store üzerinden 50 oyuna karma gerçeklik ile ilgili güncellemeler ekleneceğini açıkladı. Aynı zamanda Quest 2 ile geriye dönük uyumluluk sağlanacağı bildirildi. Böylelikle henüz ilk günden itibaren 500’den fazla içeriğe erişimin mümkün olacağı anlaşılıyor.

Aralık ayından itibaren Xbox Cloud Gaming’e kulaklık üzerinden de erişmenin mümkün olacağı söylenirken, mevcut oyunların kataloğunun da bununla birlikte genişletileceği ekleniyor. VR için optimize edilmemiş oyunların da sanal ortamda dev bir 2D ekranda oynatılabileceği vurgulanıyor.

Meta Quest 3 fiyatı

Meta’nın yeni karma gerçeklik başlığı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıkacak. Cihazın başlangıç fiyatı (128 GB depolama) 499 dolar olarak belirtildi. 512 GB’lık sürüm ise 649 dolardan satılacak. Şu anda ön sipariş dönemi başlarken, resmi satışların ise 10 Ekim’de gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra şirket, başlığa ek olarak çeşitli aksesuarlara da yer veriyor. Askılar 39 dolar, reçeteli lensler 49 dolar ve Touch Pro kontrolleri 299 dolardan listelenecek.