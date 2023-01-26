Meta, Donald Trump’ın Facebook ve Instagram’a dönmesine izin verdi

Meta bugün yayımlanan bir blog gönderisinde, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için af kararı verildiğini açıkladı. Trump’ın önümüzdeki birkaç hafta içinde hesaplarını geri alabileceğini duyurdu. ABD’nin eski tartışmalı liderinin, Meta’nın içerik politikalarını tekrar ihlal etmesi halinde ise hesaplarının bir aydan iki yıla kadar değişen sürelerle yeniden askıya alınacağını bildirdi.

Meta’nın küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, paylaşılan blog gönderisinde şunları dile getirdi: “Genel bir kural olarak, Meta’nın platformlarındaki halka açık ve demokratik tartışmalara -özellikle de ABD gibi demokratik toplumlardaki seçimler bağlamında- müdahale etmek istemiyoruz. Halkın, oy verirken bilinçli bir seçim yapabilmesi için politikacılarının iyi, kötü ve çirkin dediklerini duyması gerekiyor.”

Bu duyuruya ek olarak Meta, kurallarını açık bir şekilde ihlal etmeyen ve fakat 6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongre Binası’nda yaşanan sansasyonel olaya benzer biçimde şiddet içeren ya da zararlı davranışları teşvik edebilecek içeriği hesaba katacak şekilde politikalarını güncelleme kararı aldı. Şirket, bu tarz içeriklerin gelecekte tespit edilmesi halinde, örneğin bir kullanıcının bir gönderiyi paylaşma imkanını engellemek gibi çeşitli kısıtlamalara gidilebileceğini belirtti.

Donald Trump, Meta uygulamalarından neden yasaklandı?

Eski ABD başkanı ve ünlü iş insanı Donald Trump yaklaşık iki yıl önce, 6 Ocak tarihinde Knogre Binası’na düzenlenen saldırınınn ardından pek çok sosyal medya platformundan kovuldu. Trump’ın hesapları neredeyse tüm internet mecralarında askıya alındı. Elbette ki o platformlar arasında Facebook ve Instagram da yer alıyordu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Trump’ın insanları şiddete teşvik ettiğini ve isyancıların eylemlerini yücelttiği için bu yasağa uğradığını söyledi. Bununla birlikte Meta, Trump’ı yasaklayan ve tüm hesaplarını büyük sosyal ağlardan etkili bir şekilde kaldıran ilk platformlardan bir tanesiydi.

Meta ilk olarak Donald Trump için süresiz bir yasak uyguladı. Ancak şirket daha sonra bu kararı, şirkete içerik denetleme kararları konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan Gözetim Kurulu’ndan rehberlik aldıktan sonra tekrar değerlendirme yolunda gitti. Kurul, süresiz bir yasağın uygun olmadığını savunarak şirketin tanınmış kişilerin zararlı konuşmalarını düzenleyen yeni politikalar hazırlanması gerektiğini önerdi. Sonrasında ise Meta’nın küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına yasağın iki yıl süreceğini belirtmişti. Kamu güvenliği riski artık mevcut olmadığında ise hesapların eski durumuna getirilip getirilmeyeceğine karar verileceği dile getirilmişti.