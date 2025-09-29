MASAK banka ve kripto hesaplarını dondurma yetkisi alacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yetkileri genişletiliyor.

Bloomberg'in haberine göre MASAK, banka ve kripto hesaplarını dondurma yetkisine sahip olacak.

Bu sayede kara para aklama gibi suçlarla mücadele konusunda daha hızlı adım atılması amaçlanıyor.

Uluslararası kaynaklardan gelen son raporlar, Türkiye’de mali suçlarla mücadele konusunda yeni tedbirlerin yolda olduğuna işaret ediyor. Ortaya çıkan söylentilere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “şüpheli” işlemlerde kullanıldığı tespit edilen banka ve kripto varlık hesaplarına müdahalede bulunabilecek.

Ülkemizde özellikle de son yıllarda yasa dışı bahis gibi suçlarda “kiralık hesaplar” kullanıldığı konuşuluyor. Hükümet bu durumun önüne geçmek ve kara para aklama ağlarını engellemek adına MASAK’a daha büyük yetkiler tanımaya hazırlanıyor.

MASAK’a tanınacak yeni yetkiler neler olacak?

Mali suçlarla mücadele konusunda ülkemizde en önde gelen kurumlardan biri olan MASAK’ın bu bağlamda suça karışan banka ya da kripto varlıkları dondurma ve kısıtlama yetkilerine sahip olacağı söyleniyor.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un iddialarına göre yeni düzenlemeyle birlikte yetkileri genişleyecek olan MASAK artık bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto varlık platformlarına müdahalede bulunabilecek.

Bu hesapların başta kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlar olmak üzere mercek altına alınacağı belirtiliyor. MASAK tarafından bu hesaplara işlem limiti uygulanabileceği, mobil bankacılık hesaplarının durdurulacağı ve kripto hesaplarının dondurulabileceği aktarılıyor.

Şu anda bu çalışmanın taslak aşamasında olduğu söylenirken, çok yakında meclis gündemine ulaşacağı vurgulanıyor. Yeni düzenleme bir yasa tasarısı aracılığıyla TBMM’ye taşınacak.

Bu düzenlemelerin yeni yasama döneminde meclise geleceği konuşulan 11. Yargı Paketi içerisinde sunulması bekleniyor. Fakat elbette ki şu anda söz konusu değişiklikler yalnızca bir iddia ve taslaktan ibaret. Yani düzenlemeler TBMM’ye ulaştığında revize edilebilir.