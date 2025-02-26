Türkiye’de kripto transferlerinde yeni dönem: Kimlik zorunluluğu geldi

Türkiye'de kripto para transferlerinde yeni dönem başladı.

Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan karar yürürlüğe girdi.

Artık 15 bin TL ve üzeri kripto transferleri için kimlik zorunluluğu getirildi.

Türkiye’de kripto para transferleri için yeni dönem başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemesi ile birlikte artık ülkemizde kripto para gönderimi ve alımı esnasında kimlik doğrulaması zorunlu olacak. Bu düzenlemenin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele gibi konulara karşı getirildiği ifade edildi.

Bu karar aslında geçen yılın sonlarında Resmi Gazete’de yürürlüğe girmişti. Bugün itibariyle artık pratik olarak hayata geçirilen düzenleme, kripto para platformlarının, kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulamadan transfer yapmalarına izin vermeyecek. Yapılan açıklamaya göre hem gönderici hem de alıcının kimlik bilgilerinin doğrulanması şart koşulacak.

15 bin TL üzeri kripto transferlerinde kimlik zorunluluğu

MASAK tarafından gerçekleştirilen yeni düzenleme, 15 bin TL ve üzeri kripto para transferlerini kapsayacak. Alıcı ve göndericinin kimlik bilgilerini zorunlu hale getiren yeni yasa, aşağıda yer alan bilgilerden en az bir tanesinin bulunmasını şart haline getiriyor:

Gönderenin adı-soyadı veya ticaret siciline kayıtlı unvanı

Tüzel kişiliklerin tam adı

Cüzdan adresi veya işlemle ilgili referans numarası

Adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası

Yapılan bu önemli düzenlemenin amacı, ülkemizde kripto para ticaretini daha güvenilir ve şeffaf bir hale getirmeye yardımcı olmak olarak açıklanıyor. Kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele noktasında önemli bir rol üstlenecek bu düzenleme, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için atılmış bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Bu önemli düzenleme, Türkiye’de kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kullanıcı ve yatırımcıların bu düzenlemeye uyum sağlamaları bekleniyor.