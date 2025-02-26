Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Kripto Para

    Türkiye’de kripto transferlerinde yeni dönem: Kimlik zorunluluğu geldi

    Türkiye'de kripto para transferlerinde yeni bir dönem başladı. 15 bin TL üzeri transferler için kimlik zorunluluğu getirildi.
    Kripto para
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Türkiye'de kripto para transferlerinde yeni dönem başladı.
    • Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan karar yürürlüğe girdi.
    • Artık 15 bin TL ve üzeri kripto transferleri için kimlik zorunluluğu getirildi.

    Türkiye’de kripto para transferleri için yeni dönem başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemesi ile birlikte artık ülkemizde kripto para gönderimi ve alımı esnasında kimlik doğrulaması zorunlu olacak. Bu düzenlemenin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele gibi konulara karşı getirildiği ifade edildi.

    Bu karar aslında geçen yılın sonlarında Resmi Gazete’de yürürlüğe girmişti. Bugün itibariyle artık pratik olarak hayata geçirilen düzenleme, kripto para platformlarının, kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulamadan transfer yapmalarına izin vermeyecek. Yapılan açıklamaya göre hem gönderici hem de alıcının kimlik bilgilerinin doğrulanması şart koşulacak.

    15 bin TL üzeri kripto transferlerinde kimlik zorunluluğu

    MASAK tarafından gerçekleştirilen yeni düzenleme, 15 bin TL ve üzeri kripto para transferlerini kapsayacak. Alıcı ve göndericinin kimlik bilgilerini zorunlu hale getiren yeni yasa, aşağıda yer alan bilgilerden en az bir tanesinin bulunmasını şart haline getiriyor:

    • Gönderenin adı-soyadı veya ticaret siciline kayıtlı unvanı
    • Tüzel kişiliklerin tam adı
    • Cüzdan adresi veya işlemle ilgili referans numarası
    • Adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası

    Kripto para

    Yapılan bu önemli düzenlemenin amacı, ülkemizde kripto para ticaretini daha güvenilir ve şeffaf bir hale getirmeye yardımcı olmak olarak açıklanıyor. Kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele noktasında önemli bir rol üstlenecek bu düzenleme, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için atılmış bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu önemli düzenleme, Türkiye’de kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kullanıcı ve yatırımcıların bu düzenlemeye uyum sağlamaları bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.