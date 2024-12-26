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    Resmi Gazete’de yayımlandı: Türkiye’de kripto para transferleri için yeni dönem başlıyor

    Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler ile birlikte kripto para transferleri için yeni bir dönem başlıyor.
    Kripto para
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    • Türkiye'de kripto para transferleri için yeni düzenlemeler getirildi.
    • Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik doğrulaması zorunlu olacak.
    • Yeni düzenlemeler 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile birlikte Türkiye’de kripto para transferleri için yepyeni bir dönem başlıyor. Yapılan bu dikkat çekici düzenleme, kara para aklama ve terör finansmanı gibi konuların önlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte kripto para sektöründe güvenlik tedbirlerinin artırılması amaçlanıyor.

    Söz konusu yeni düzenlemeler, Türkiye’deki kripto para kullanımının Avrupa ortalamasının üzerine çıkmasıyla birlikte getirildi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında şimdiye dek kripto varlık transferlerine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmuyordu. Fakat yeni düzenlemeden sonra kimlik tespiti gibi bazı yükümlülükler uygulanmaya başladı.

    15 bin TL üstü kripto para transferleri için kimlik tespiti zorunluluğu

    Yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda 15 bin TL ve üzerindeki kripto para transferleri için kimlik doğrulama zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenleme bağlamında kripto para transferi yapmak isteyen kullanıcıların ticaret sicil bilgisi, cüzdan adresi, kimlik ya da pasaport numarası gibi bilgilerini de sunmaları gerekli kılınıyor.

    15 bin TL ve üstü transferlerde daha sıkı bir denetim ortaya koyulurken, düşük tutarlarsa ise daha esnek bir yaklaşım uygulanıyor. 15 bin TL’nin altındaki işlemler için alıcının yalnızca temel bilgilerinin paylaşılması yeterli oluyor. Fakat yine de kripto para borsalarının risk analizleri kapsamında birtakım ek bilgiler ya da belgeler talep edebileceği, aynı zamanda şüpheli işlemleri durdurma yetkisine sahip olabileceği vurgulanıyor.

    Kripto para

    MASAK denetimlerini artırıyor

    Ekonomim.com’un paylaştığı bilgilere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) da bu süreçte önemli bir rol üstlenecek. Söz konusu sürece destek vereceği belirtilen MASAK, elektronik tebligat yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle beraber kripto para sağlayıcılarına yeni sorumluluklar getiriyor.

    Bu bağlamda SPK tarafından onay alan kripto para hizmet sağlayıcıları, MASAK bünyesinde hesap açmak zorunda kalacak. Söz konusu yeni düzenlemeler 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Tüm bu değişiklikler ile birlikte kripto para piyasasında daha güvenli ve şeffaf bir hizmet sağlanması planlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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