Mark Zuckerberg ve Elon Musk, Türkiye’de dövüşebilir

Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e kafes dövüşü teklifinde bulunmuştu. Zuckerberg ise Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “bana konum gönder” ifadelerini kullanarak Musk’un bu teklifini olumlu karşılamıştı.

Ancak aradan aylar geçmesine rağmen, ikili arasında beklenen o kafes dövüşü bir türlü gerçekleşemedi. Daha önce, müsabakadan evvel ameliyat olması gerekebileceğini ve çeşitli sağlık taramalarından geçmesi gerektiğini dile getiren Musk, dövüşün İtalya’da gerçekleşebileceğini ve bu konuda İtalyan yetkililer ile görüşme sağladığını açıklamıştı. Şimdi ise Türkiye’den konuyla ilgili dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, X hesabından yaptığı paylaşım ile Elon Musk ve Mark Zuckerberg’i Er Meydanı’na yağlı güreşe davet etti. Varank çağrısında şu ifadeleri kullandı:

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.

We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF

— Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023