Mark Zuckerberg ve Elon Musk, Türkiye’de dövüşebilir

Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e kafes dövüşü teklifinde bulunmuştu. Zuckerberg ise Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “bana konum gönder” ifadelerini kullanarak Musk’un bu teklifini olumlu karşılamıştı.

Ancak aradan aylar geçmesine rağmen, ikili arasında beklenen o kafes dövüşü bir türlü gerçekleşemedi. Daha önce, müsabakadan evvel ameliyat olması gerekebileceğini ve çeşitli sağlık taramalarından geçmesi gerektiğini dile getiren Musk, dövüşün İtalya’da gerçekleşebileceğini ve bu konuda İtalyan yetkililer ile görüşme sağladığını açıklamıştı. Şimdi ise Türkiye’den konuyla ilgili dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

Musk ve Zuckerberg’e “yağlı güreş” çağrısı geldi

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, X hesabından yaptığı paylaşım ile Elon Musk ve Mark Zuckerberg’i Er Meydanı’na yağlı güreşe davet etti. Varank çağrısında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı olarak önemli bir yere sahip. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye’deki ‘Er Meydanı’na davet ediyoruz.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores. We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF — Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023

Yağlı güreş nedir?

Dünya Etnspor Konfederasyonu’nun sitesinde yer alan bilgiye göre, geleneksel Türk sporlarından biri olan yağlı güreş, Türk kültürünün de önemli bir parçası olarak biliniyor. İki güreşcinin vücutlarına sıvı yağ sürülerek yapılan bu spor dalında, temel amaç rakip güreşçiyi belirli bir şeklide yere yatırmaktır. Özellikle Türkiye’nin Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde büyük bir ilgi gördüğü ve pek çok yerel etkinlikte ve festivalde gerçekleştirildiği biliniyor.

Geleneksel yağlı güreş etkinlikleri genellikle yaz aylarında düzenlenmekle beraber bu etkinliklerin büyük bir sosyal ve kültürel boyutu da var. Güreşçiler, geleneksel kıyafetler giyerler ve müsabakalar sırasında belirli bir ritüel ve protokol izlenir. Yağlı güreşin birçok farklı kategorisi ve sınıflandırması bulunur, bunlar genellikle güreşçilerin yaşları ve tecrübelerine göre belirlenir.

Zuckerberg ve Musk dövüşecek mi?

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kafes dövüşü taraflar anlaşamadığı için yapılamayacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Meta CEO’su, Threads hesabından yaptığı paylaşımda Musk’un sürekli kaçtığını ima ederek şunları söylemişti:

Sanırım hepimiz Elon’un ciddi olmadığı konusunda hemfikir olduk ve artık yolumuza devam etme zamanı. Gerçek bir randevu teklif ettim. Dana White, bunu hayır için yasal bir yarışma haline getirmeyi teklif etti. Elon tarih onaylamadı, sonra ameliyat olması gerektiğini söyledi. Elon gerçek bir randevu ve resmi bir olay konusunda ciddileşirse bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, devam etme zamanı. Sporu ciddiye alan insanlarla rekabet etmeye odaklanacağım.

Elon Musk ise Zuckerberg’in bu açıklamaları karşısında oldukça sert bir tavır takınarak, “Zuck bir tavuk” şeklinde karşılık vermişti. Öte tarafta Zuckerberg’i kaçmaya çalışmakla suçlayan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: