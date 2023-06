Tesla araçlardaki gizli ‘Elon Musk modu’ ortaya çıktı

ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO koltuğunda oturan Elon Musk, Tesla araçlarda eller serbest bir şekilde sürüş yapmanızı sağlayan süper gizli bir sürüş modu geliştirmiş olabilir. Elon Mode olarak adlandırılan gizli özellik, bir Twitter kullanıcısı tarafından açığa çıkarıldı.

Twitter platformunda @greentheonly adıyla karşımıza çıkan bir kullanıcı, Tesla’nın araç kodlarını yıllardır araştırıyor. Dikkat çekici bir sızıntıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kullanıcı, Model 3’teki elektrikli koltukların ve merkezi kameranın ayarlanmasını engellemek gibi bazı özellikleri resmi olarak etkinleştirilmeden önce keşfetti.

Elon Mode adı verilen modu keşfedip etkinleştiren Twitter kullanıcısı, sistemi test etmeye karar verdi ve bu deneyimin bazı ön görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Test sırasında Tesla’nın Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımını kullanırken aracın sürücüden herhangi bir dikkat gerektirmediğini tespit etti. Bilindiği üzere FSD, şirketin gelişmiş görüşe dayalı sürücü yardım sistemi olarak hizmet veriyor. Bu seçenek için kullanıcılar 15 bin dolara kadar ödeme yaparak şu anda beta sürümünden yararlanabiliyor.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time). It went much better than the prior experiment obviously. Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely

Şirketin otoyollar için birinci nesil sürücü destek sistemi Autopilot, sürücünün dikkatini verdiğini doğrulamak için direksiyon simidine hafifçe dokunmasını gerektirirken, FSD kullanıcıları da bu sürekli kontrole tabi tutuluyor. Birçok kullanıcı bu kontrollerin sıklığından şikayet ederek bunu oldukça sinir bozucu bulduğunu belirtiyor. Bazı durumlarda direksiyon simidini hareket ettirmek ve sonuç olarak sistemi devre dışı bırakmak adına yeterli kuvvet uygulamak gerekiyor.

because of FSD foolishness).

So I was more tolerant towards the constant flow of cars passing me on the right and merging in front of me.

It also helped that I did not need to watch for the dreaded nag.

Overall I spent a bunch of time thinking about it and came up with this: pic.twitter.com/TaPQgClRa9

— green (@greentheonly) June 17, 2023