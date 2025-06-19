Google Play Store yanlışlıkla uygulama satın almanızın önüne geçiyor

Google Play Store, kazara uygulama satın alma riskinizi düşürmek amacıyla "parmak kaydırma hareketi ile satın alma" özelliği getiriyor.

Bu sayede şirket, yanlışlıkla bir uygulama satın almanızın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kademeli olarak dağıtılan yeni güncelleme çok yakında herkesin erişimine sunulmuş olacak.

Google Play Store mağazasından yanlışlıkla uygulama satın almak çok yakında tarihe karışabilir. Özellikle de küçük çocuklar tarafından pek fazla gerçekleştirilen bu eylem, ebeveynler için adeta bir kriz yaşatıyor.

Bu sorunu hafifletmek için Google’ın harekete geçtiği görülüyor. Şirket, kullanıcıların bir uygulama satın alımını tamamlamak için ekranda bir hareket gerçekleştirmesini talep etmeye başlayacak.

Google çok yaygın bir sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor

Şu anda Google Play Store satın alma işlemi için uygulamanın fiyatını gösteren düğmeye dokunmanızı, ödeme yöntemini seçmenizi ve ardından uygulamayı satın almak için butona dokunmanızı istiyor.

Fakat yeni güncellemeyle birlikte bu buton, “Satın Almak İçin Kaydır” yazan bir buton karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu düğme, satın alma işlemini tamamlamak için soldan sağa sürüklenmesi gereken bir daire içerecek.

Google’ın bu hamlesi, birçok telefonda bir çağrıyı yanıtlamak için kullanılan harekete benzer bir hareket olarak dikkat çekiyor. Bu eylem çok kapsamlı olduğundan dolayı mağaza, satın alma işleminin ekrana basit bir dokunuşla tamamlanmasına izin veren mevcut yaklaşıma kıyasla daha az kazara satın alma deneyimi yaşayacağınızı garanti edecek.

Teorik olarak bu hareketin küçük çocuklar tarafından gerçekleştirilmesi veya anlaşılması zor olabilir. Bu da güncellemenin çocuklarınızın yapacağı satın alımları da engelleyebileceği anlamına geliyor.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

9to5Google’ın haberine göre “Satın Almak İçin Kaydır” özelliği ilk kez Mart 2025’te duyuruldu. Bu işlev çok yakın zamanda yayınlanan Google Play Store 46.5.19-31 sürümünde resmen kullanıma sunulmaya başlandı.

Fakat elbette ki bu yenilik her zamanki gibi kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılıyor. Bu da merakla beklenen yeni özelliğin Android cihazlarında Play Store’un bu sürümüne sahip olanlar için bile hemen görünmeyebileceği anlamına geliyor.

Eğer bu yeniliğe ulaşamadıysanız birkaç gün daha beklemenizde fayda olacak. Dikkat çeken yeni özellik ayrıca uygulamaların yanı sıra Google Play Store üzerinden oyun, kitap ve film satın almak için de gerekli olacak.