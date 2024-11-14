Mark Zuckerberg eşine jest yapmak için “müzisyen” oldu: T-Pain ile şarkısı çıktı

Milyarder iş insanı ve girişimci Mark Zuckerberg, ünlü rapçi T-Pain ile birlikte Get Low parçasının cover versiyonunu yayınladı. Zuckerberg’e göre bu şarkı, eşi Priscilla Chan ile olan geçmişinin bir parçası olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda şarkının ayrı bir öneme sahip olduğu, 21 yıl önce tanıştıkları gün çaldığı vurgulanıyor.

Sosyal medya hesaplarından parçanın duyurusunu yapan Mark Zuckerberg, her yıl bu eşi ile birlikte bu şarkıyı mutlaka dinlediklerini söyleyerek, 21. yıl dönümleri için ise özel bir sürpriz yapmak istediğini dile getiriyor.

Konuya ilişkin Instagram’dan açıklama yapan Mark Zuckerberg, eşi ile 21. yıl dönümünü kutlamak için romantik hediyesini şu cümlelerle tarif ediyor:

“Priscilla’yla bir üniversite partisinde tanıştığımda Get Low çalıyordu. Bu yüzden onu her yıl yıldönümümüzde dinleriz. Bu yıl bu lirik şaheserin kendi versiyonumuz üzerinde T-Pain ile çalıştım.

Mark Zuckerberg’in romantik yıl dönümü hediyesi

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan için özel bir anlam ifade eden Get Low şarkısı orijinalde Lil Jon ve The East Side Boyz’a ait bir parça olarak biliniyor. Zuckerberg orijinal şarkının daha yavaş bir versiyonunu akustik gitar ile yeniden yorumlayarak, ünlü rap yıldızı T-Pain ile bir düet gerçekleştirdi.

Mark Zuckerberg ve T-Pain ikilisinin bu sürpriz cover’ını merak ediyorsanız, aşağıdaki Spotify bağlantısından dinleyebilirsiniz:

“Z-Pain” adı altında buluşan Mark Zuckerberg ve T-Pain şimdiden sosyal medyada oldukça ses getirdi. Zuckerberg’in eşine yaptığı olağanüstü bir jest olarak karşımıza çıkan bu parçayla ilgili Priscilla Chan’in düşünceleri ise henüz bilinmiyor. Yine de çift için unutulmayacak bir yıl dönümü kutlaması olacak gibi görünüyor.

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