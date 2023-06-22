Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü yapacak

Milyarder iş insanı Elon Musk, kısa bir süre önce Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile “kafes dövüşü yapmaya hazır olduğunu” dile getiren bir paylaşımda bulunmuştu. Kısa sürede büyük bir ilgi toplayan bu teklif, ilginç bir şekilde karşılık buldu ve Zuckerberg’den cevap geldi. Zuckerberg, Musk’ın meydan okumasını kabul etti.

Yaşanan bu dikkat çekici olay, esas itibariyle Meta’nın Twitter’a rakip olacak yeni bir sosyal ağ geliştirdiği haberiyle başladı. Bunun üzerine Elon Musk sessiz bir şekilde beklemeye dayanamadı ve şirketin bu eylemini eleştirmek için Musk’ı kafes dövüşüne çağırdı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg jiu jitsu sporu ile ilgilendiği için bir sosyal medya kullanıcısı onu bu konuda dikkatli olması yönünde uyardı. Ancak Musk, bunun bir sorun olmayacağını ve rakibiyle kafes dövüşünde bir araya gelmek istediğini dile getirdi.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile ringe çıkmayı kabul etti

Elon Musk, sahibi olduğu Twitter platformu üzerinden rakibine çağrıda bulunurken; Mark Zuckerberg ise beklenen cevabını Meta çatısı altında hizmet sağlayan popüler sosyal medya ağı Instagram üzerinden gerçekleştirdi. Hikayeler aracılığıyla bu meydan okumayı kabul eden Zuckerberg, Musk’tan rekabetlerini ring içerisinde çözebilmeleri için bir gün ve yer belirlemesini talep etti.

Vegas Octagon — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Her ne kadar şimdiye kadar bu meydan okuma kamuoyu tarafından pek de ciddiye alınmasa da Elon Musk kararlılığıyla herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başardı. Twitter’ın eski CEO’su, herhangi bir tereddütte bulunmadı ve Vegas Octagon’da Zuckerberg ile bir araya gelmek istediğini vurguladı. Yani artık yalnızca mekanın idaresi ile bir tarih ve saat belirlemek kaldı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları tüm bunların bir şakadan ibaret olduğunu düşünürken, kimileri ise olayın ciddiyetinin farkında. Meta sözcülerinin Variety sitesine verdiği demeçte, şirketin CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg’in bu konuda son derece ciddi olduğu dile getirildi. Yapılan resmi açıklamada “Tarih kendi adına konuşur” ifadelerine yer verildi.

Bilindiği üzere Mark Zuckerberg uzun bir süredir jiu jitsu sporuyla ilgileniyor. Kısa bir süre önce Brezilya’da gerçekleşen bir müsabakadan madalyalarla ayrılan Meta CEO’su, Elon Musk ile ringde bir araya gelmek için sabırsız görünüyor. Şu anda yalnızca karşılaşmanın gün ve saatinin açıklanması beklenirken, dövüşün seyircilere açık olup olmayacağı da merak konusu haline geldi.