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Mark Zuckerberg App Store’un incelenmesini istiyor

Berat Latif
Berat Latif
Görsel: Axios / HBO

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, kendisiye yapılan bir röportajda App Store ile ilgili sorulan sorulara çarpıcı cevaplar verdi.

Axios tarafından gerçekleştirilen röportajda kendisine yöneltilen sorulara temkinli cevaplar veren Zuckerberg, App Store ile ilgili yöneltilen bir soruda ise uygulama mağazasının gizlilik durumuyla ilgili görüşlerini söyledi.

Özellikle App Store’un tekel hale gelmesiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya Facebook CEO’su cevaben; söz konusu telefondaki uygulamalar olduğunda App Store’un tek taraflı bir kontrole sahip olduğunu belirtti. Piyasada 1 milyardan fazla Apple cihazı olduğuna vurgu yapan Zuckerberg, App Store’un rekabetçi ve adil bir ortam oluşturup oluşturmaması ile ilgili bazı soru işaretlerinin oluştuğunu ve insanların bu soruların cevabını araması gerektiğini belirtti.

App Store’u Google Play ile karşılaştıran Zuckerberg, “Bir geliştirici olarak Google Play’de yer almasanız dahi, geliştirmiş olduğunuz uygulamaları diğer insanların cihazlarına yükleyebiliyorsunuz. Bu da Google’ın tercih etmediği bir durum oluştuğunda dahi geliştiricinin tamamen engellenmesi gibi bir durum oluşmamasını sağlıyor. Bence insanların bu şekilde bir şey üretmesi ve bunları dileyen kişilerin cihazlarına yükleyebiliyor olması oldukça önemli.” açıklamalarında bulundu.

Zuckerberg, daha önce yaptığı şirket toplantısında Apple’ın telefonlara yüklenen uygulamalar üzerinde mutlak bir hakimiyeti olduğunu ve bu bağlamda inovasyon ve rekabetin önüne geçtiğini söylemişti.

Röportajda Zuckerberg ayrıca iOS 14 ile birlikte gelen ve reklam takibini zorlaştıran gizlilik güncellemelerinden de rahatsız olduğunu belirtti.

KAYNAK9to5Mac

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