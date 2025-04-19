LG televizyonlar izleyicilerin duygularını takip edecek

LG ve Zenapse stratejik bir işbirliğine imza attı.

LG akıllı televizyonlarda duyguya göre kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmeye başlayacak.

ZenVision teknolojisi sayesinde izleyicilerin duyguları anbean takip edilecek.

LG akıllı TV’ler çok yakında duygularınızı ve kişisel bakış açınızı tanıyarak size en uygun reklamları göstermeyi öğrenecek. Şirket, “duygusal zeka” konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka teknolojisi geliştiricisi olan Zenapse ile lisans anlaşması imzaladı.

LG ve Zenapse arasında kurulan bu stratejik ortaklık, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hanelerin yüzde 35’inde bulunan cihazlar da dahil olmak üzere dünya çapında 200 milyondan fazla LG akıllı televizyonu kapsayacak. İki firmanın sıra dışı işbirliği, izleyicilerin adeta nabzını kontrol edecek.

Reklamcılıkta yeni dönem: ZenVision teknolojisi nasıl çalışıyor?

ZenVision adı verilen teknoloji, LG TV’lerde bulunan webOS işletim sistemi aracılığıyla çalışacak. Yalnızca ne izlediğinizi değil, aynı zamanda nasıl izlediğinizi de analiz ederek psikolojik profilinizi çıkaracak.

Yaş, konum, cinsiyet gibi demografik verilere dayanan geleneksel hedefli reklamların aksine yeni sistemde inançlarınız, değerleriniz ve duygusal tepkileriniz hakkındaki bilgileri içeren psikografik verileri kullanacak.

ZenVision teknolojisi dizi veya filmlerin senaryoları ve konularıyla ilgili kamuya açık bilgileri analiz ederek izlediğiniz içeriğin duygusal bağlamını öğrenecek. Sistem ayrıca izleyici davranışlarını izliyor ve kullanıcıları içerik tüketim kalıplarına göre gruplandırıyor.

Yapay zeka, toplanan bilgilere dayanarak izleyicileri belirli pazar segmentlerine dağıtacak. LG TV’lere reklam yerleştiren reklamverenler, bu segmentlere göre hedef kitleleri belirleyebilecek.

Reklamlar LG akıllı televizyonların ana ekranlarında, ücretsiz ve reklam destekli televizyon kanallarında ve webOS ekosisteminin diğer bölümlerinde görünecek. LG ayrıca Zenapse teknolojisini kullanarak “yeni yazılımların gelişimini genişletmeyi ve yeni ürünlerle pazara girmeyi” planlıyor.

LG Ad Solutions Baş Teknoloji Sorumlusu David Rudnick bu ortaklığa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Zenapse’nin duygusal zeka AI yeteneklerini ve psikografik verilerini tescilli teknolojimizle bir araya getirmek, içeriği anlama, kişiselleştirmeyi yönlendirme ve hedeflemeyi iyileştirme yeteneğimizi artıran bir kazan-kazan durumudur. Sonuç olarak, bu reklam verenlerin izleyicilerle daha derin bağlantılar kurmasına, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmasına ve bağlı ortamlarda reklam alaka düzeyini artırmasına yardımcı olur.”

Zenapse CEO’su ve Kurucu Ortağı Matthew Bernardini ise şunları ekledi:

“Bağlantılı televizyonlar dijital reklam stratejileri için kritik öneme sahiptir ve LG Ad Solutions ile ortaklığımız, pazarlamacıların AI tarafından desteklenen duygusal zekalı içgörüler aracılığıyla daha güçlü müşteri deneyimleri sunmalarını sağlayacaktır. Bu yeni iş birliğine başlamak, tüm dijital ortamlarda erişimimizi genişletmemize ve küresel ayak izimizi büyütmemize olanak tanıyor.”

Gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi

ZenVision teknolojisi her ne kadar sıra dışı yapısıyla dikkat çekse de reklamcılığa yönelik bu yaklaşım gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor. Bu teknoloji samimi davranışsal ve psikolojik kalıpları analiz ederek, yararlı hedefleme ile manipülatif gözetleme arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırabilir.

LG’nin küresel TV pazarındaki lider konumu göz önüne alındığında bu hamle Roku, Amazon Fire ya da Google TV gibi diğer platformların önümüzdeki yıllarda kişiselleştirmeye nasıl yaklaşacağını doğrudan etkileyebilir.

Gizlilik konusunda endişe duyan kullanıcılar için uzmanlar, TV ayarlarında Otomatik İçerik Tanıma (ACR) özelliğinin devre dışı bırakılmasını öneriyor. Bilmeyenler için bu özellik, televizyonun izleme davranışınızla ilgili veri toplama yeteneğini sınırlayabilir.