KVKK doğruladı: 244.349 TurkNet kullanıcısının verisi sızdırıldı

- Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), TurkNet veri sızıntısı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.
- 244 bin 349 kullanıcının kişisel verilerinin sızdırılması olayına ilişkin yeni detaylar geldi.
- Hackerlar tarafından ele geçirilen verilerin neler olduğu gibi ayrıntılar paylaşıldı.
Kişisel Verilerin Koruma Kurumu (KVKK), TurkNet siber saldırısı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. 11 Mart 2025 tarihinde hack saldırısına uğrayan internet servis sağlayıcısı, bunun sonucunda çok sayıda kullanıcının kişisel verilerini bilgisayar korsanlarına kaptırmıştı.
Başlangıçta yalnızca bir söylenti olarak internette dolaşan bu iddialar geçtiğimiz günlerde TurkNet tarafından da doğrulandı. Şimdi ise KVKK’dan gelen açıklamayla birlikte söz konusu siber saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
TurkNet saldırısının detayları ortaya çıktı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 20.03.2025 tarih ve 2025/578 sayılı kararı ile ihlal duyurusunu kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 244 bin 396 abonenin verilerinin sızdırıldığı, bunun bir SQL Injection saldırısı sonucunda gerçekleştiği ifade edildi.
26 Şubat tarihinde başlayan veri sızıntısının 11 Mart’ta BTK şikayet kaydıyla tespit edildiği aktarıldı. Sızdırılan veriler arasında ise ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, adres, abonelik ve statik IP bilgileri yer alıyor.
KVKK tarafından TurkNet veri sızıntısı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu:
“Veri sorumlusu sıfatını haiz Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
- İhlalin veri sorumlusunun servislerinden birine gerçekleştirilen SQL Injection saldırısı neticesinde gerçekleştiği,
- İhlalin 26.02.2025 tarihinde başladığı ve 11.03.2025 tarihinde genele açık bir BTK şikayet kaydı ile tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun Aboneler/üyeler olduğu,
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, TC kimlik numarası, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri olduğu,
- İlk incelemelerde; ilgili log kayıtlarına bakıldığında 244.396 kullanıcının verilerinin sızdığının tespit edilebildiği, veri sorumlusu bünyesinde detaylı incelemenin devam ettiği,
- İlgili kişilerin 0850 288 80 80 / 0850 344 28 18 numaralı Turknet hızlı işlem hattından veya Fulya, Büyükdere Cd. Torun Center No: 80 A Blok No: 74 A 34394 Şişli/İstanbul posta adresinden ihlal ile ilgili bilgi alabileceği
bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/578 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.”