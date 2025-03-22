KVKK doğruladı: 244.349 TurkNet kullanıcısının verisi sızdırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), TurkNet veri sızıntısı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

244 bin 349 kullanıcının kişisel verilerinin sızdırılması olayına ilişkin yeni detaylar geldi.

Hackerlar tarafından ele geçirilen verilerin neler olduğu gibi ayrıntılar paylaşıldı.

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu (KVKK), TurkNet siber saldırısı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. 11 Mart 2025 tarihinde hack saldırısına uğrayan internet servis sağlayıcısı, bunun sonucunda çok sayıda kullanıcının kişisel verilerini bilgisayar korsanlarına kaptırmıştı.

Başlangıçta yalnızca bir söylenti olarak internette dolaşan bu iddialar geçtiğimiz günlerde TurkNet tarafından da doğrulandı. Şimdi ise KVKK’dan gelen açıklamayla birlikte söz konusu siber saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

TurkNet saldırısının detayları ortaya çıktı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 20.03.2025 tarih ve 2025/578 sayılı kararı ile ihlal duyurusunu kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 244 bin 396 abonenin verilerinin sızdırıldığı, bunun bir SQL Injection saldırısı sonucunda gerçekleştiği ifade edildi.

26 Şubat tarihinde başlayan veri sızıntısının 11 Mart’ta BTK şikayet kaydıyla tespit edildiği aktarıldı. Sızdırılan veriler arasında ise ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, adres, abonelik ve statik IP bilgileri yer alıyor.

KVKK tarafından TurkNet veri sızıntısı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu: