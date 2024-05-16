Kripto para yasası TBMM’de! İşte kanun teklifinin tüm detayları

AK Parti TBMM Grubu’nun kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerden oluşan 19 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın sunuldu. TBMM Grup Salonu’nda konuya ilişkin kamuoyuna açıklamalar yapan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler beklenen kripto para yasası ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamaya göre kripto paralar ile ilgili izinsiz faaliyet yürüten bireylere 5 yıla kadar hapis cezası uygulanmaya başlanacak. Şu anda piyasada hizmet veren kuruluşların ise izin alması gerekecek. Aksi halde bu firmaların Türkiye’de faaliyet göstermesi yasaklanacak.

Kripto para yasası ile neler değişecek?

Güler’in açıklamasına göre kripto varlık satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Öte yandan kripto varlık ihracı için TÜBİTAK kurumundan ön rapor talep edilmesi gerekecek. Güvenli, şeffaf ve istikrarlı çalışmaların aksi eylem ya da işlemlerde ise sert tedbirler uygulanacak. Güler’in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde oldu:

“Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete geçebilmesi için SPK’dan izin almaları zorunlu hale gelmektedir. Böylece hizmet sağlayıcılarda işlem yapan kullanıcıların SPK denetiminde güvenli bir şekilde işlem yapmaları amaçlanmaktadır. Kripto varlık, hizmet sağlayıcıların sistemlerini güvenli kılmakla yükümlü kılmaktadır. Bu anlamda bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterler de bu teklifimizde yer almaktadır.”

Şu anda piyasada hizmet veren kuruluşlar için bir geçiş süreci başlatacaklarını ifade eden Güler, bunun için firmalara 1 ay zaman tanınacağını söyledi. Yurt dışında hizmet veren platformların ise yasaklanacağına işaret edildi. Kripto para yasası içerisinde vergilendirme durumunun söz konusu olmadığının altı çizildi.

“İzin alınmaksızın sermaye piyasalarında faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik her türlü tedbiri almaya, gerekli görüldüğü takdirde hukuki ve cezai süreci takip etmeye de SPK’yı yetkili kılıyoruz. İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü hallerde yurtiçi ve yurtdışı ayrımı kaldırılmakta ve kurulun internet üzerinden gerçekleştirilen hukuk dışı etkinlikler üzerindeki etkinliği de kaldırılmıştır. ‘İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlayıcılığı faaliyeti’ başlığı altında bir suç olarak yeniden teklifimizde düzenlenmiş ve cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak görülmüştür.”

Kripto para yasası ile ilgili kanun teklifinin 19 maddesinin tamamına bu bağlantıya tıklayarak detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz.

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