Kızıldeniz’deki kablo krizi Microsoft Azure servislerini yavaşlattı

Kızıldeniz'de çok sayıda denizaltı fiber optik kablo kesintisi, Microsoft'un Azure hizmetinde kesintilere yol açtı.

Özellikle de Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da kullanıcılar ciddi bir erişim sorunuyla karşılaştıklarını bildirdi.

Microsoft bu kesintileri en aza indirmek için internet trafiğini alternatif rotalara yönlendirdi.

Teknoloji devi Microsoft, Kızıldeniz’deki birden fazla denizaltı fiber kesintisi nedeniyle Microsoft Azure kullanıcılarının gecikme sürelerinde artış yaşayabileceğini açıkladı. Şirket, Azure hizmetine ilişkin durum güncellemesinde, Orta Doğu üzerinden Asya veya Avrupa bölgelerine giden veya bu bölgelerden gelen trafikte artan kesintiler yaşanabileceğini belirtti.

Hasar EIG, AAE-1 ve SEACOM/TGN-EA dahil olmak üzere birçok sistemi etkiledi. Bu durum, kıtalar arası veri akışının büyük ölçüde aksamasına neden oldu. Pazar sabahı ağ trafiğinde iyileşme görülse de BAE telekomünikasyon şirketleri Du ve Etisalat’ın müşterileri, bir önceki gece ev geniş bant ve mobil hizmetlerinde yavaşlama olduğunu bildirdi.

Küresel internet izleme kuruluşu NetBlocks, denizaltı kablo kesintilerinin Pakistan ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de internet bağlantısını olumsuz etkilediğini açıkladı. Şirket, olayın Suudi Arabistan’ın Cidde kenti yakınlarındaki SMW4 ve IMEWE kablo sistemlerini etkileyen kesintilerden kaynaklandığını belirtti.

Denizaltı kabloları dünyadaki dijital iletişimin yüzde 99’undan sorumlu durumda. Bu da herhangi bir kesintinin tüm bir ülkenin interneti için felaket anlamına gelebileceği anlamına geliyor. Okyanuslar, kıtalar arasında veri taşıyan yaklaşık 1,4 milyon km uzunluğunda telekomünikasyon kablosuna ev sahipliği yapıyor.

Microsoft’tan resmi açıklama geldi

Microsoft’un yaptığı açıklamada, sorunun giderilmesinin biraz zaman alabileceği ifade edildi:

“Denizaltı fiber kesintilerinin onarımı zaman alabilir. Bu nedenle müşterilerimiz üzerindeki etkiyi azaltmak için rotaları sürekli olarak izleyecek, yeniden dengeleyecek ve optimize edeceğiz. Koşullar değişirse günlük veya daha erken güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz.”

Amazon’un AWS’sinden sonra dünyanın en büyük ikinci bulut sağlayıcısı olan Azure, yaşanan kesinti sonucunda hizmetlerini normalden daha yüksek gecikmelere neden olan alternatif rotalar kullanarak yeniden yönlendirdi.

Olay, Microsoft’un Azure’dan yıllık 75 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini bildirmesinin ardından yaşandı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 39’luk bir artışı temsil ediyor.

Bu performans, bulutun işletmelerin mücevheri olduğunu teyit ederken, aynı zamanda dünya çapındaki işletmeler ve hükümetler için kritik operasyonları yoğunlaştıran bir hizmetin karşı karşıya kaldığı risk derecesini de ortaya koyuyor.

Bu hızlı büyüme, OpenAI ile olan ilişkisinin yanı sıra yapay zeka uygulamaları ve Meta, Mistral gibi oyuncularla yapılan yeni ortaklıklarla destekleniyor. Fakat şirket, bu büyümeyi sürdürebilmek için altyapı ve veri merkezlerine eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptı. 2026 mali yılına kadar da 100 milyar dolarlık yatırım harcaması yapacağı tahmin ediliyor.