“Kısa kes” diyenlere: WhatsApp yapay zeka ile mesajlarınızı özetliyor

WhatsApp yakında yapay zeka ile metin özetleme özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması, uzun uzadıysa mesaj okumaya üşenenler için pratik bir işlev üzerinde çalışıyor.

Kullanıcı gizliliğini ön planda tutan şirket, Meta AI ile metinleri özetlemeye yardımcı oluyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık bir bireysel konuşmada, grupta ya da kanalda çok sayıda okunmamış mesaj olduğunda otomatik özetler oluşturacak bir yapay zeka aracı geliştiriyor. Merakla beklenen yeni özellik test ediliyor

Dikkat çeken yapay zeka odaklı özellik WABetaInfo tarafından keşfedildi ve hala Beta aşamasında olan Android uygulamasının 2.25.15.12 sürümünde görüldü. Bu işlev henüz geliştirilme aşamasında olduğundan dolayı test programına katılanların kullanımına sunulmuyor. Özelliğin yalnızca uygulama kodunda göründüğü vurgulanıyor.

WhatsApp, Meta AI ile metin özeti sunuyor

Şu anda bireysel bir sohbette, grupta veya kanalda çok sayıda mesaj aldığınızda, o noktadan aşağıya doğru “X okunmamış mesaj” olduğunu belirten bir tür ayırıcı beliriyor. Yeni araçla birlikte ise bu uyarının yerini artık “Meta AI kullanarak özetle” butonu almaya başlayacak.

WABetaInfo bu kısayolu ilk kez ortaya çıkarsa da henüz ne yazık ki söz konusu özelliğin çalışmadığını bildirdi. Dolayısıyla pratikte yeni özelliğin nasıl bir performans gösterdiğini henüz bilmiyoruz. Çok yakında işlevin nasıl çalışacağına ilişkin daha fazla ayrıntı gelmesi bekleniyor.

Öte yandan bu noktada özetin kalitesi de son derece önemli bir unsur. Örnek vermek gerekirse daha önce Apple halüsinasyonlara yol açması ve BBC/New York Times gibi büyük yayın organlarından gelen uyarıları tamamen sahte haberlere dönüştürmesi nedeniyle bildirim özeti aracını askıya almak zorunda kalmıştı. Whatsapp’ın nasıl performans sergileyeceği şimdilik büyük bir merak konusu…

WhatsApp gizliliği korumaya odaklanıyor

Ortaya çıkan ilk detaylara göre yapay zeka tabanlı mesaj özetlerinin işlenmesi bulutta yapılacak. Uygulama, Meta’nın altyapısına bir istek oluşturacak.

2025 yılı Nisan ayı sonunda duyurulan bu teknoloji, sistemin bir bölümünü izole ederek korumalı bir alan oluşturuyor. Bu sayede mesaj verileri Meta tarafından kullanılan diğer bilgilerle karışmıyor. Ayrıca şirket, oturum sona erdiğinde verileri sileceğine dair söz veriyor.

Bu korumalar nedeniyle, Gelişmiş Sohbet Gizliliği açık olduğunda bir mesaj özeti isteyemeyeceksiniz. Çünkü bu işlev, bir konuşmanın içeriğinin dışarı aktarılmasını engelliyor.

Ne zaman genel kullanıma sunulacak?

Merakla beklenen yeni WhatsApp özelliği şu anda dahili olarak test ediliyor. Çok yakında bu testlerin daha geniş bir kitleye açılması, hatta Beta kullanıcılarıyla buluşması bekleniyor.

WhatsApp yapay zeka tabanlı metin özeti işlevi üzerinde çalışmalarına devam ederken, yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde Meta’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.