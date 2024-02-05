Karayip adası Anguilla .ai alan adı sayesinde büyük gelir elde etti

Doğu Karayipler’de yer alan bir İngiliz adası olan Anguilla, son dönemlerde meydana gelen yapay zeka patlamasından ilginç biçimde oldukça verimli etkilendi. Her geçen gün daha fazla şirketin .ai uzantısına sahip bir alan adı kaydettirdiği ifade edilirken, yapay zeka reklamları sayesinde ülkeye büyük bir sıcak para girdiği aktarıldı.

Son yıllarda OpenAI ile birlikte başlayan yapay zeka furyası, günümüzde artık hayatımızın hemen her alanını etkilediği gibi aynı zamanda küçük bir ada ülkesi olan Anguilla’nın da kaderini değiştirmiş durumda. 15 bin insana ev sahipliği yapan bu minik ada, 1980’li yılların sonlarına doğru İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) tarafından atanan iki harfli alan adı sayesinde ekonomisini oldukça güçlü bir hale getirdi. Yapay zeka şirketlerinin büyük bir rağbet gösterdiği .ai domain uzantısı, yapılan her yeni alan adı kaydında ya da kayıt yenilemesinde Anguilla’nın kasasına daha fazla para girmesine katkıda bulunuyor.

Anguilla’nın en önemli geçim kaynaklarından: .ai alan adları

IEEE Spectrum, Anguilla hükümeti adına alan adı kayıtlarını yönetme görevini üstlenen Vince Cate ile röportaj yaptı. 1994 yılında bu ülkeye geldiğini ifade eden Cate, burada e-posta işi yapmaya başladığını, çünkü daha öncesinde adada e-posta ya da internetin bulunmadığını belirtti. Bu noktada .ai alan adını gözüne kestiren Cate, bunun için üst düzey alan adlarından sorumlu olan Jon Postel’e ulaştığını ve bu domain uzantısını işletme izni aldığını belirtti.

1996 yılında Wired’a verdiği bir demeçte hedeflerinin Anguilla’nın sıkı gizlilik yasalarına sahip bir vergi cenneti statüsünden yararlanmak isteyen üçüncü şahıslara ve şirketlere hizmet sağlamak olduğunu belirten Cate, daha sonrasında bu amaçlarını başarıyla gerçekleştirdi. .ai TDL’sini (üst düzey alan adını) kullanmak için ICANN kurulmadan ve ilgili bağlayıcı yasalar oluşturulmadan önce Jon Postel tarafından yaratılan TLD’nin yönetimini böylelikle Vince Cate üstlendi.

Sonraki aşamada TDL’nin yönetici iletişimi resmen Anguilla hükümetine devreden Cate, akabinde yaşanan karmaşık süreci şöyle özetledi:

“Yönetici iletişimini Anguilla hükümeti olacak şekilde değiştirdim. Daha sonra başka biri bunu gördü ve hükümeti bunu kendilerine vermeye ikna etti. Bu yüzden ürün Tayvan’daki bir şirkete gitti. Birkaç yıl sonra ortadan kayboldular. E-postalara, telefon çağrılarına veya herhangi bir şeye cevap vermediler. Ve sonra onu geri aldık. Bazı küçük ülkeler daha önce alan adlarını kaybetti ve bizim de buna bir nevi yaklaştığımızı söyleyebilirim.”

Hükümet kasasına ayda 3 milyon dolar getiriyor

Anguilla halkının .ai alan adları sayesinde büyük bir gelir sağladığını belirten Cate, bu sayede hükümet kasasına ayda yaklaşık 3 milyon dolar girdiğini vurguladı. İki yıldır bu hizmeti sürdürdüklerini belirten Cate, “dolayısıyla artık paramızın tamamı yeni alan adlarından oluşuyor. Ve eğer yeni alan adları için ayda 3 milyon dolar seviyesinde kalırsak, bir yıl sonra yenilemeler başladığında ayda 6 milyon dolara çıkacağız” dedi.

Bu noktada Tuvalu örneğinin altını çizen Vince Cate, bu ülkenin belki de ilk defa bir üst düzey alan adının popüler olmasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Bilindiği üzere Tuvalu’nun TDL’si .tv olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla neredeyse 50 yıldır çok sayıda yabancı şirket, dolaylı yolda da olsa Tuvalu ekonomisine katkıda bulunuyor.