Elon Musk uyardı: Yapay zeka insanları “zengin ve amaçsız” bırakacak

Milyarder iş insanı Elon Musk yapay zeka teknolojileri ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Fransa başkenti Paris’te gerçekleşen Viva Technology Conference etkinliğinde sahne alan başarılı girişimci, AI teknolojilerinin insan hayatını nasıl etkileyeceğine ilişkin korkutan ifadelerde bulundu.

Elon Musk’a göre yapay zeka sayesinde insanlar maddi olarak daha zengin olacak. İnsanların yakın gelecekte bir işte çalışmasına gerek kalmayacak. Fakat yapay zekanın insani görevleri devralmasıyla birlikte insan hayatı amaçsız bir hale gelecek.

Yapay zeka insanlık adına bir tehlike mi?

SpaceX, Tesla ve X (eski adıyla Twitter) şirketlerinin sahibi konumunda bulunan Elon Musk, konferans sırasında seyircilerden kendisine yöneltilen yapay zeka ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Gizmodo’nun haberine göre seyirci, yapay zekanın ilerleyen süreçte insanların yerini alıp alamayacağını sordu. Buna karşılık olarak Musk’ın yanıtı, “en iyi senaryoda hiçbirimizin artık bir işi olmayacak” dedi. İnsanların genel anlamda zenginleşmeye başlayacağını dile getiren iş insanı, hizmet ve ürün sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti ve şu sözleri ekledi:

“Uzun vadede, iyi bir senaryoda, bir kişinin yaptığı herhangi bir işin isteğe bağlı olacağına inanıyorum. Hobi olarak çalışmak istiyorsanız bir iş sahibi olabilirsiniz. Buna rağmen robotlar ve yapay zeka bize tüm hizmet ve ürünleri sağlayacak.”

Elon Musk’ın bilim kurgu senaryolarını aratmayan bu dikkat çekici açıklamaları tüm dünyada geniş bir yankı uyandırdı. İnsanlık adına korkutucu ifadelerde bulunan tecrübeli iş insanı, insanların yapay zeka sayesinde maddi açıdan zenginleşse de ne yazık ki bunun bazı dezavantajlar da doğuracağını ifade etti. Bu durumun insanları hayatta amaçsız bırakacağını söyleyen Musk, şu soruyla dikkat uyandırdı:

“Bir bilgisayar ve robotlar her şeyi senden daha iyi yapabiliyorsa o zaman… Hayatının bir anlamı var mı? Bu senaryoda soru bu olacak. Beynimizin çalışma şeklini düşünürseniz, içgüdülerimiz ve duygularımız olan limbik sistemimiz var, ayrıca düşünen ve planlayan korteksimiz var. Fakat korteks sürekli olarak limbik sistemi mutlu etmeye çalışıyor, belki de yapay zeka için de durum böyle olacaktır. Yapay zeka, limbik sistemimizi mutlu etmeye çalışan korteksimizi mutlu etmeye çalışıyor ve belki de yapay zekaya anlam veya amaç veren biziz…”

Yakın gelecekte insanüstü bir yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkacağına işaret eden Elon Musk, bununla karşılaşmamızın çok da uzak olmadığını ifade etti.

Peki ya siz Elon Musk’ın bu açıklamalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yapay zeka gerçekten de insanları hayatta “amaçsız” bırakabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!