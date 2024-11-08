Kanada güvenlik riskleri nedeniyle TikTok’u “sınır dışı” etti

Kanada hükümeti yaptığı soruşturmanın ardından ulusal güvenliğe yönelik belirli tehditler tespit etmesi üzerine TikTok platformunun ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. TikTok’u ülkeden adeta “sınır dışı” eden hükümetin aldığı bu tedbir, şirketin Vancouver ve Toronto şehirlerindeki ofislerini doğrudan etkiliyor.

Alınan bu dikkat çekici karar Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne tarafından açıklandı. Bakan, söz konusu kararın Kanada vatandaşlarının platformdaki içeriğe erişmesini ya da yayınlamasını herhangi bir şekilde engellemediğini ifade etti.

Kanada neden TikTok’un ülkedeki faaliyetlerini yasakladı?

Reuters’ın haberine göre Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne yapmış olduğu açıklamada “Karar, güvenlik incelemesi sırasında toplanan bilgi ve kanıtların yanı sıra Kanada istihbarat topluluğu ve diğer hükümet ortaklarından gelen tavsiyelere dayanıyordu” ifadelerine yer vererek söz konusu kararın gerekçesini paylaştı. Bakan Champagne sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kanadalıların iyi uygulamaları benimsemeleri ve bilgilerinin yabancı aktörler tarafından nasıl korunabileceği, yönetilebileceği ve paylaşılabileceği de dahil olmak üzere sosyal medyayı kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmeleri kritik önem taşıyor.”

Kanada hükümeti şimdilik bu güvenlik tehditlerinin ayrıntılarını açıklanmamış olsa da TikTok’un sahibi olan Çinli şirket ByteDance ve TikTok Technology Canada aracılığıyla ülkedeki operasyonlarıyla ilgili riskler konusundaki endişelerini dile getirdi.

TikTok’tan Kanada hükümetine cevap ise gecikmedi. Popüler sosyal medya platformunun bir sözcüsü bu karara itiraz etti ve mahkemeye itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, “Kanada’daki ofisleri kapatmak ve yüzlerce kişiyi işinden etmek kimsenin çıkarına değil” dedi.

Batılı ülkelerden TikTok’a yönelik baskılar artıyor

Kanada hükümeti güvenlik tehdidi nedeniyle TikTok’a yaptırım uygulayan tek ülke değil. Platform, devlet telefonlarına erişimi yasak olduğundan Kanada’da zaten çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya.

Bu önlem, kullanıcı verilerine erişimle ilgili endişeler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi diğer ülkeler tarafından da benimsendi.

TikTok’un durumu Amerika Birleşik Devletleri’nde ise daha kritik bir durumda. Beyaz Saray, ülkede uygulamanın tamamen yasaklanması cezası kapsamında ByteDance şirketinin platformdaki hisselerini onaylı bir alıcıya satması için 19 Ocak’a kadar son tarih belirledi.

Peki ya siz TikTok’a yöneltilen bu suçlamalarla ilgili neler düşünüyorsunuz?

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