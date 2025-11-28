Zootopia 2 karakterleri AR filtreleriyle Snapchat’e geldi

Reklam

Disney'in yeni animasyon filmi Zootopia 2'nin vizyona girmesi şerefine Snapchat, özel artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri yayınladı.

Yeni koleksiyonda toplamda yedi farklı lens yer alıyor.

Kullanıcılar bu sayede Judy Hopps, Nick Wilde, Flash ve Dr. Fuzzby gibi karakterlerle eğlenceli bir şekilde etkileşim kurabiliyor.

Disney’in uzun süredir beklenen animasyon filmi Zootopia 2 bugün nihayet vizyona giriyor. Popüler sosyal medya platformu Snapchat de bu heyecana ortak olarak filmin sevilen karakterlerini içeren artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri sunuyor.

Snapchat, Disney serisinin yeni filminin vizyona girmesini kutlamak amacıyla sevilen karakterleri gerçek dünyaya getiren yeni artırılmış gerçeklik filtreleri yayınladı. Siz de hemen söz konusu efektlere ulaşarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Reklam

Zootopia 2’ye özel Snapchat filtreleriyle fotoğraflarınızı süsleyebilirsiniz

Şu anda Snapchat uygulamasında test edebileceğiniz artırılmış gerçeklik efektli 7 adet Zootopia 2 lensi mevcut. Etkileşime girebileceğiniz karakterler arasında Judy Hopps, Nick Wilde, Flash, Gary De’Snake, Nibbles ve Dr. Fuzzby yer alıyor.

Snapchat’ten gelen bilgilere göre tüm bu karakterler, sanki film yıldızları sizinle Gazelle konserindeymiş gibi video kaydı yapıp fotoğraf çekerek etkileşime giriyor. Bazı lenslerde ayrıca filmde gösterilen tavşan kulakları, özel gözlükler ve fotoğraflarınızı süsleyecek diğer eşyalar gibi aksesuarlar da yer alıyor.

Disney ve Snapchat de filmin vizyona girmesini tanıtmak için Los Angeles’ta The Groove ve The Americana gibi ikonik mekanlarda interaktif lenslerle tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Serinin hayranları, polis memuru Benjamin Garramansa’nın animasyonlu panellerde “Snapcat” için selfie çektiğini izleyebiliyor.

The Walt Disney Studios Dijital Pazarlama Direktörü Shelly Monahan bu eğlenceli iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Zootopia 2, bağ, mizah ve duygu dolu bir deneyim sunuyor ve bunları Snapchat ile ekranın ötesine taşımak büyük bir keyifti. Birlikte, hayranların en sevdikleri karakterlerle etkileşime girmeleri ve bu anları arkadaşları ve aileleriyle paylaşmaları için yeni ve beklenmedik yollar yarattık.”

Snap Inc. Medya ve Eğlence Başkanı Laurel Duquette ise bu ortaklıkla alakalı şu açıklamada bulundu:

“Disney, dünya inşa etme ve hikaye anlatımı konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor ve Zootopia 2 için böylesine yenilikçi bir 360 derecelik kampanyada iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Birlikte, animasyon ve gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran deneyimler yarattık: AR ve dijitalden gerçek dünya aktivasyonlarına ve film içi entegrasyonlara kadar… Bu ortaklık, Snap teknolojisinin hikayeleri ekranın çok ötesine nasıl taşıyabileceğini ve hayranları Zootopia dünyasına yeni ve yaratıcı yollarla doğrudan adım atmaya nasıl davet edebileceğini gösteriyor.”