Ticaret Bakanlığı yenilenmiş televizyon satışlarına onay verdi

Ticaret Bakanlığı, telefon ve tabletten sonra televizyonların da yetkili merkezlerce yenilenerek satılmasına izin verecek.

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi ile birlikte cihazların sertifika, garanti ve yenileme süreçleri anlık olarak şeffaf biçimde takip edilecek.

Bu sayede tüketicilerin uygun fiyatlı ve güvenilir teknolojik ürünlere erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, teknolojik cihazların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yürütülen yenilenmiş ürün projesini genişletmeye karar verdi. Hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan sonra artık akıllı televizyonlar da yenilenerek satışa çıkarılacak.

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi ile birlikte tüketicilerin satın alacakları cihazın geçmişini, parça değişimlerini ve çalıntı ya da kayıp durumlarını kolaylıkla sorgulamaları mümkün olacak. Taslak yönetmeliğin resmi olarak yayımlanmasından üç ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İkinci el televizyonlara garanti ve sertifika düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda yetkilendirilmiş 25 yenileme merkezi faaliyet gösteriyor. 2022’den beridir 1 milyon 574 binden fazla ürünün yenilendiği belirtiliyor:

“Söz konusu uygulamayla tüketicilerin kullanılmış cihazlarını güvenle satabilmesi ve daha uygun maliyetlerle yenilenmiş cihazlara erişebilmesi sağlanmakta, satın alınan ürünlerde yaşanabilecek sorunlarda garanti haklarının etkin şekilde kullanılabilmesi temin edilmektedir. Ocak 2022’den bugüne kadar yenileme merkezleri tarafından yaklaşık 1 milyon 574 bin ürün yenilenerek ekonomiye kazandırılmıştır.”

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre tüketiciler için daha şeffaf bir alışveriş deneyimi için Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi oluşturulacak. Bu sayede güven konusunda akıllarda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi bekleniyor:

“Hazırlanan taslakla yenilenmiş ürün süreçlerinin daha etkin izlenmesi amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi hayata geçirilecektir. Bu sistem sayesinde, yenileme yetki belgelerinin takibi, yetkili satıcı ve yenileme noktalarının denetimi, kayıp, kaçak veya çalıntı ürün sorgulamaları, veri trafiğinin kontrolü, sertifika üretimi ve yenileme süreçlerinin izlenmesi gibi kritik süreçler anlık takip edilecek, belirli bilgiler tüketicilerin erişimine açılarak şeffaflık ve güven artırılacak.”

— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 8, 2026

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı ile beraber yenilenmiş ürün piyasasında cayma hakkının genişletilmesi, garanti şartlarının iyileştirilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması yoluyla tüketici haklarını güçlendirilmesine olanak tanınacak:

“Yeni düzenlemeler kapsamında, mesafeli satışlarda geçerli olan cayma hakkı, diğer satış yöntemlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek, yenilenmiş bir ürünün en az 30 gün geçmeden yeniden yenilenmesi yasaklanacak, yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin kararların, belirlenen kriterler doğrultusunda yetkin bir komisyon tarafından alınması sağlanacak. Bununla birlikte, tüketicilerin ürün karşılığında elde edeceği ödemelerin ve faydaların daha hızlı sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak, garanti hakları sektöre özel uyarlamalarla daha kapsamlı hale getirilecek. Bakanlık olarak bu düzenlemeyle yenilenmiş ürün sektörünün güvenilir, şeffaf, çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Yeni yönetmelik taslağı ile hem tüketici haklarının güçlendirilmesi hem de kayıtlı ve güvenilir piyasa yapısının geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılacak.”