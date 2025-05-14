Pioneer optik disk pazarına resmen veda etti

Optik disk pazarına veda eden Pioneer, DVD ve Blu-ray üretimini durdurdu.

Şirket en son 2019 yılında bir Blu-ray oynatıcı piyasaya sürmüştü.

Zaten fiilen pazarla ilişkisini kesen şirket, artık bunu resmi olarak da onayladı.

Pioneer optik disk pazarından çekildiğini duyurdu. Önemli bir döngünün sonunu işaret eden bu gelişme, DVD ve Blu-ray’lere veda sinyalini veren bir başka adım olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel medya sektöründe 30 yılı aşkın bir yolculuğun sonuna gelindiği ifade ediliyor.

Tokyo merkezli elektronik şirketi aslında 2019’dan beri yeni bir Blu-ray oynatıcı çıkarmadı. Fakat Pioneer artık bilgisayarlar için fiziksel medya oynatıcıları üretmeyi de bırakacakları resmen doğruladı. Şirketin bu kararı, optik disk pazarında bir dönemin sonunun geldiğini bizlere açıkça gösteriyor.

Piyasaya sürülen son 4K Blu-ray oynatıcılar olan UDP-LX500 ve UDP-LX800 modelleri 2019 yılında piyasaya sürüldü. O zamandan beri Japon devi sessizliğini koruyordu. Şirketten gelen son açıklamalar pek çok kişiyi şaşırtmadı.

Pazardan çıkışın kesinleşmesiyle birlikte en çok etkilenecek ürünler arasında şirketin altı yıl önce Blu-ray oynatıcı segmentinden çıkmasına rağmen üretimini sürdürdüğü bilgisayarlar için optik disk oynatıcılar yer alacak.

DVD ve Blu-ray pazarının sonu geliyor

What Hi-Fi tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu ürünlerin satışları Mayıs ayı sonunda sona erecek. Fiziksel medya film tutkunları için bu duyuru pek de sürpriz olmadı. Zira bilindiği üzere marka yıllardır zaten piyasada yoktu.

Şirketten gelen bu duyuru, Pioneer’ın Blu-ray oynatıcı pazarına geri dönmeyeceğinin kesin teyidi niteliğinde oluyor. Aynı zamanda fiziksel medyanın gerilemesinde yeni bir sayfa açıyor. Pioneer, resmi web sitesi aracılığıyla, kalan sürücülerin “stoklar tükendiğinde üretimden kaldırılacağını” bildirdi.

Akıntıya direnen tek marka Sony oldu

Segmentte üretimi sonlandıran son büyük marka LG oldu. Akıntıya karşı yüzen Sony, beş yıldan uzun bir aradan sonra yakın zamanda 4K Blu-ray oynatıcısı UBP-X700/K modelini piyasaya sürdü.

Fakat elbette ki Sony’nin de bu pazarda tek başına ne kadar direniş göstereceği şimdilik bilinmiyor.