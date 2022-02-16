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JP Morgan metaverse’e giriş yapan ilk banka oldu

JP Morgan, blok zinciri (blockchain) tabanlı popüler metaverse platformu Decentraland'de "Onyx lounge" adında bir yer açtı.

Barış Mancar

Metaverse’e giriş yapan markaların sayısı her geçen gün artarken, finans sektöründeki şirketler de bu evrendeki yerini almaya başladı. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olarak kabul edilen JP Morgan ise metaverse’e giriş yapan ilk banka oldu.

JP Morgan, blok zinciri (blockchain) tabanlı popüler metaverse platformu Decentraland’de “Onyx lounge” adında bir yer açtı. Bankalardaki bekleme alanlarına benzer bir özelliğe sahip olan bu alanda kullanıcıların JP Morgan’ın dijitaldeki rolünü daha iyi anlamaları sağlanacak.

JP Morgan ayrıca metaverse’de keşfettikleri fırsatları anlattıkları bir rapor da yayınladı. Rapora göre banka hizmetlerini aynı fiziksel dünyada olduğu gibi metaverse gibi sanal bir evrende de verebileceklerine değinildi. Sınır ötesi ödemeler, döviz işlemleri, finansal varlık yönetimi ve diğer temel finansal işlemler gibi hizmetlerin bunların arasında olabileceği belirtildi.

JP Morgan’ın metaverse’de önemli bir rol oynayacağı da raporda sıklıkla vurgulanan ifadeler arasında. Şirketin metaverse’de hesap onaylama, alım-satım işlemleri, dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler gibi konularda müşterilerin gerçek dünyada karşılaşabildiği sorunlar karşısında da yardım edeceği belirtiliyor.

Şirketin aynı zamanda metaverse’de oluşturduğu içerikleri ticarileştirmek isteyen içerik üreticilerine de hizmet vermeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Onyx’i Decentraland üzerinde görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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