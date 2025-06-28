Honor MagicPad 3 yolda: 3.2K çözünürlük, 165Hz ekran ve 12.450 mAh pil

Honor MagicPad 3'ün 2 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Merakla beklenen tablet cihazı 3.2K çözünürlük kalitesi ve 165Hz yenileme hızına sahip bir ekranla donatılacak.

Geniş pil ömrüyle öne çıkacak tabletin 12.450 mAh batarya kapasitesi sunacağı vurgulanıyor.

Honor, 2 Temmuz tarihinde büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket Çin’deki lansmanda bir dizi yeni ürününü tüketicilere duyuracak. Bunlar arasında katlanabilir Honor Magic V5 cihazı şüphesiz ki gösterinin yıldızı olacak.

Öte yandan Honor MagicPad 3 tablet cihazı da büyük bir beklenti yaratıyor. Marka, aşırı inceliğini vurgulayan bir tanıtım görüntüsü ile tüketicilerin nabzını yokladıktan sonra şimdi de ekranının özelliklerine odaklanan bir teaser videosu yayınlayarak dikkatleri üzerinde topladı.

Honor MagicPad 3’dan neler bekleniyor?

Honor, Weibo’daki resmi hesabında MagicPad 3 ekranının bazı özelliklerini gösterdiği bir video paylaştı. Görüntülerin keskinliğini ve ayrıntısını garanti eden 3,2K çözünürlüğe sahip büyük bir 13,3 inç LCD ekranla karşımıza çıkacak.

Akıcılık, gezinme, oyun oynama ve multimedya oynatma için ideal olan 165 Hz yenileme hızı ile sağlanacak. Tabletin yaratıcı ve üretken olanaklarını genişletmeyi vaat eden Stylus desteği de mevcut.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilere göre tablet Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle donatılacak. Cihaz uzun süre konforlu bir kullanımı desteklemek adına 12.450 mAh’lik geniş bir pil kapasitesiyle sunulacak.

MagicPad 3 ayrıca IMAX Enhanced sertifikasına sahip olacak. Honor dört yıl önce IMAX ile ortaklık kurmuştu. Bu tablet, hem film oynatma hem de diğer multimedya içerikleri için yüksek kaliteli bir görsel-işitsel deneyim vaat ederek bu işbirliğinin yararlanıcılarından biri olacak.

Tanıtım videosu ayrıca tableti çok yönlü bir üretkenlik aracına dönüştüren bir klavye kapağının kullanılabilirliğini de doğruluyor. Öte yandan üç renk çeşidi ve çeşitli AI özellikleri olacağı da anlaşılıyor. Fakat bunlarla ilgili belirli ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

2 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan lansman etkinliği yalnızca MagicPad 3 ve Honor Magic V5 ile sınırlı olmayacak. Çinli üreticinin ayrıca mağazasında Honor MagicBook Art 14 2025 adında yeni bir dizüstü bilgisayarını da sergileyecek.

Bu dizüstü bilgisayar, Honor’un yeni ürünleri için benimsediği estetik felsefeye uygun olarak inanılmaz derecede ince bir tasarıma sahip olacak. Markanın etkinlik için daha fazla sürprizi olması da son derece muhtemel görünüyor.