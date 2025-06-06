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    Redmi Pad 2 duyuruldu: 9.000 mAh pil ve uygun fiyat etiketi

    Üst düzey bir performans vaat eden Redmi Pad 2 piyasaya çıktı. Cihaz uygun fiyatı ve 9.000 mAh'lik geniş pil gücüyle dikkat topluyor.
    Redmi Pad 2
    Görsel: Xiaomi/Redmi
    • Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı tableti piyasaya çıktı.
    • Redmi Pad 2 fiyat-performans odaklı özellikleriyle resmen tanıtıldı.
    • Cihaz 9.000 mAh'lik geniş pil kapasitesiyle ideal bir deneyim ortaya koyuyor.

    Xiaomi yeni tablet modelini piyasaya sundu. Geçen yıl tanıtılan Redmi Pad, Redmi Pad Pro 4G ve Redmi Pad Pro 5G’den sonra gelen cihaz, gelişmiş yetenekleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor. Redmi Pad 2 tüm merak edilen detaylarıyla nihayet karşımıza çıkıyor.

    Yeni Redmi tableti basit ve şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 9.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi, 90 Hz yenileme hızına sahip ekran ve MediaTek Helio G100-Ultra yonga seti yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Redmi Pad 2 özellikleri

    • Ekran: 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç IPS LCD ekran, 600 nit tepe parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra
    • RAM kapasitesi: 4 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı 128 GB ve 256 GB dahili depolama / 2TB’a kadar microSD kart desteği
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera (f/2.5)
    • Arka kamera: 8 MP ana kamera (f/2.0)
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 portu
    • Batarya kapasitesi: 18W şarjlı 9.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü
    • Boyutlar: 254,58 x 166,04 x 7,36 mm
    • Ağırlık: 510 gram

    GSMArena’nın haberine göre cihaz daha yüksek çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPS LCD ekran ile gelecek. Ayrıca bu ekranda 600 nit maksimum parlaklık ve Redmi Smart Pen ile kalem desteği sunulacak.

    Redmi Pad 2
    Görsel: Xiaomi/Redmi

    256 GB’a kadar depolama alanına sahip olan Redmi Pad 2, 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği ve 8 GB’a kadar RAM kapasitesi opsiyonları sunuyor. Tablette ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen Helio G100 Ultra yonga seti bulunuyor.

    5 MP ön kameraya sahip olan Redmi tableti 8 MP arka kamerayla gelecek. Her iki lenste de saniyede 30 kare hızında 1080p video kayıt desteği yer alacak.

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    9.000 mAh’lik geniş pil kapasitesine sahip olan Redmi Pad 2, 18W şarj gücüyle sunulacak. Öte yandan cihazın Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2 arayüzüne sahip olduğu belirtiliyor.

    Redmi Pad 2 fiyatı

    Grafit Grisi, Nane Yeşili ve Lavanta Moru renk seçenekleriyle duyurulan Redmi Pad 2’nin başlangıç fiyatı 169 Pound (yaklaşık 9 bin TL) olarak belirtiliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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