Japonya, App Store’daki kripto para uygulamalarına savaş açtı

Japonya, Apple'a başvurarak App Store'daki beş kripto para uygulamasını kaldırmalarını talep etti.

Kısa sürede bu talebe olumlu yanıt veren Apple, uygulamaları platformdan kaldırdı.

Bu durumdan etkilenen uygulamalar arasında Bybit, MEXC Global, LBank Exchange, KuCoin ve Bitget yer aldı.

Uygulamaların App Store'dan kaldırılma sebebi, "Japon halkını finansal açıdan korumak" olarak nitelendirildi.

Japonya merkezli Nikkei gazetesinin haberine göre teknoloji devi Apple, App Store mağazasındaki kripto para uygulamalarını Japonya’dan gelen emirler doğrultusunda kaldırmak zorunda kaldı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici raporda, şirketin Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın talebi üzerine uygulama mağazasından beş adet kayıt dışı uygulamayı kaldırmak zorunda kaldığı vurgulanıyor.

Apple App Store mağazasından kaldırılan uygulamalar Bybit, MEXC Global, LBank Exchange, KuCoin ve Bitget olarak sıralanıyor. Söz konusu uygulamalara daha önce Japon halkına hizmet sunmayacakları yönünde uyarı yapılmıştı. Görünen o ki Apple, Japon hükümetinin talebini çok da bekletmeden bahsi geçen uygulamaları hızlı bir şekilde platformdan kaldırdı.

Japonya neden kripto para uygulamalarını App Store’dan kaldırttı?

App Store mağazasında veda eden uygulamalar, Asya ülkesi halkını finansal sıkıntılardan ve benzeri durumlardan korumak amacıyla kaldırıldı. Toplamda beş adet uygulama Apple’ın uygulama mağazasından çıkarıldı.

Bu uygulamalar arasına yenilerinin eklenip eklenmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Söz konusu uygulamaların yeniden platforma dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Durumu fark eden uygulamalardan biri olan Bitget’in yöneticisi, yalnızca Apple ile değil, aynı zamanda ülkenin düzenleyici kurumlarıyla da uyum sağlamak için çalıştığını ifade etti. Popüler kripto para platformu Bitget’ın Japonya’da halihazırda geniş bir müşteri kitlesine sahip olduğu vurgulanıyor.

Bu hamle, Japonya’nın kripto para uygulamalarına karşı giderek daha katı bir tutum takınmasının bir yansıması. Ülke için finans kuruluşlarının, genellikle “yasadışı transferler” olarak sınıflandırdıkları bu tür işlemleri daha sıkı bir şekilde denetlemeleri gerekiyor.

Bitget haricindeki diğer uygulamaların ülkede tekrar kullanıma açılması için çalışılıp çalışılmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Bu durumun yatırımcılar açısından biraz endişe verici olabileceği aktarılıyor.