Yılın teknoloji festivali IT Forum CxO 10 Nisan’da başlıyor

Değerli konuşmacı ve katılımcılarıyla birlikte teknoloji alanında yaşanan son gelişmelerin konuşulacağı IT Forum CxO, bu yıl “Shaping the Future” ana temasıyla 10 Nisan 2025 tarihinde Bilişim Vadisi’nde kapılarını açacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenen IT Forum CxO etkinliğinde, birbirinden değerli konuşmacılar kendi deneyimlerini katılımcılara aktaracak. Katılımcılar ise bu deneyimlerden faydalanma, son teknolojileri ve lider kuruluşların en iyi uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulacak.

1000’den fazla üst düzey yöneticinin dahil olması beklenen etkinlikte; 45+ konuşmacı, fuar alanında 20+ sergi alanı sahibi ve çeşitli networking aktiviteleri yer alacak. Etkinliğe; teknoloji sağlayıcı firmalar, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim, holding, enerji, giyim, gıda gibi sektörlerden; kamu kurumları, operatörler, bankalar, veri bilimciler, iş analistleri, medya kuruluşları ve derneklerin dahil olması bekleniyor.

Yakında tamamının açıklanması beklenen etkinlik programına göre etkinlikte, 2024 trend teknolojileri, 5G, IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, akıllı şehirler, mobilite, finans teknolojileri, bio teknoloji, son teknoloji vaka çalışmaları gibi konular ele alınacak.

Erken kayıt dönemine özel yüzde 25’lik indirimden faydalanmak ve etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için itforumturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz

2024’te düzenlenen IT Forum CxO etkinliğine ait tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz: