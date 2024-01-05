2024’ün en büyük teknoloji etkinliği IT Forum CxO için kayıtlar devam ediyor

Altıncısı “Shaping the Future” ana teması ile düzenlenecek olan IT Forum CxO etkinliği, bu sene 7 Mart 2024 tarihinde Bilişim Vadisi, Gebze / Kocaeli’de gerçekleşecek.

Merakla beklenen etkinlikte, teknoloji sağlayıcıları, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim, holding, enerji, giyim, gıda gibi sektörlerden, kamu kurumları, operatörler, bankalar, veri bilimciler, iş analistleri, medya kuruluşları ve derneklere kadar birçok kurum, kuruluş ve uzman yer alacak.

Etkinliğe ayrıca 15+ farklı ülkeden, 10+ farklı sektörden 750+ üst düzey yöneticinin de dahil olması bekleniyor.

2024 teknoloji trendleri ve daha fazlası ele alınacak

IT Forum CxO’da katılımcılar teknoloji alanındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabileceği gibi, son teknolojileri de deneyimleme fırsatı bulacak. Teknoloji dünyasının getirdiği fırsatlar ve zorlukların da ele alınacağı etkinlik, aynı zamanda teknoloji dünyasından önemli kurum, kuruluş ve değerli uzmanlar ile ağ oluşturma konusunda katılımcılara önemli fırsatlar sunacak.

Genel olarak teknolojinin konuşulacağı etkinlikte; 2024 Trend Teknolojileri, 5G, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler, Mobilite, Finans Teknolojileri, Biyoteknoloji, Son Teknoloji Vaka Çalışmaları gibi konular ele alınacak.

Erken kayıt fırsatından faydalanın

7 Mart 2024 tarihinde Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşecek olan IT Forum CxO için kayıtlar başlamış durumda. Şimdiden kayıt olmak isteyenler ise erken kayıt fırsatlarından faydalanabiliyor.

Webmasto olarak sponsorları arasında yer aldığımız IT Forum CxO etkinliğine erken kayıt indirimi ile kayıt olmak için www.itforumturkey.com adresini ziyaret edebilir ve etkinlik ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.