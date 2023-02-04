İsrail Cumhurbaşkanı konuşması için ChatGPT’den yararlandı

İsrailli bir haber ajansı olan Jerusalem Post tarafından aktarılan bilgilere göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuşma yapmak için ChatGPT yazılımından faydalanan ilk dünya lideri oldu. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu, son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. İnternet dünyasında adeta bir devrim niteliğinde karşılanan hizmet, kısa sürede tüm dünyada büyük bir ilgi görmeyi başardı. Ortaya çıkan son haberler ChatGPT’nin, İsrail’in Cumhurbaşkanı olan Herzog’un da dikkatini çektiğini gösterdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bir siber güvenlik konferansı olan Cybertech Global Tel Aviv 2023’teki özel açılış konuşmaları bölümü için bir video mesaj kaydetti. 20 bin kişiye karşı konuşma gerçekleştiren Herzog, gerçekleştirdiği konuşmanın sonunda, dile getirdiği metnin ChatGPT tarafından oluşturulduğunu belirtti.

ChatGPT, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için konuşma metni hazırladı

Sky News tarafından aktarılan bilgilere göre Cybertech Global Tel Aviv 2023’ün açılış konuşmasını gerçekleştiren İsrail lideri Isaac Herzog, konuşmasına şu şekilde başladı: “Böylesine dinamik ve yenilikçi bir yüksek teknoloji endüstrisine sahip bir ülkenin başkanı olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.” Herzog’un konuşmasının devamı ise şu şekilde oldu:

“Yeni teknolojiler ortaya çıktığı anda, işin bir parçası haline gelecekler. Geçtiğimiz birkaç on yılda, İsrail sürekli olarak teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer aldı ve siber güvenlik, yapay zeka ve büyük verilerdeki başarılarımız gerçekten etkileyici. İsrailli yüksek teknoloji şirketleri, en son siber güvenlik teknolojilerini geliştirmekten başarılı girişimler oluşturmaya kadar dünya sahnesinde önemli bir etki yarattı.”

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında yapay zekayı konuşmanın bir bölümünü yazmak için kullansa da bunun hiçbir zaman insanın yerini alamayacağını vurguladı. “Donanım ve yazılım, insan iradesinin yerini alamaz” diyen Herzog, aktarılan bilgilere göre konuşmayı ‘ilham verici bir alıntı’ ile bitirmek için yine ChatGPT’den faydalandı ve şunları söyledi: “Unutmayalım ki bizi gerçekten özel kılan insanlığımızdır. Kaderimizi belirleyecek olan makineler değil, kalbimiz, aklımız ve kararlılığımızla tüm insanlık için daha parlak yarınlar yaratacağız.”

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Herzog’un yapmış olduğu ‘ilham verici alıntıyı’ hangi sorgu ile ortaya çıkardıklarını Sky News’e açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre konuşmanın sonunda ifade edilen o alıntı, şu sorguyla elde edildi: “İnsanüstü teknoloji dünyasında insanlığın rolü hakkında ilham verici bir alıntı yazın.”

ChatGPT ocak ayında 100 milyon kullanıcı sağladı

Son dönemlerde yapay zeka alanında adından sıkça söz ettirmeyi başaran ChatGPT, Ocak 2023 döneminde 100 milyon kişi tarafından kullanıldı. İlk olarak geçen yılın kasım ayında kullanıma sunulmaya başlanan hizmet, kısa bir süre içinde rekor sayıda kullanıcıya sahip oldu.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Çinli sosyal medya platformu TikTok, 100 milyon kullanıcıya ulaşmak için dokuz ay beklemek zorunda kalmıştı. Instagram ise aynı sayıya iki buçuk yıl gibi oldukça uzun bir sürede sahip oldu.