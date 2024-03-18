iPhone’lar için yeni iOS 17.4.1 güncellemesi yolda

Apple yeni işletim sistemi güncellemesi için çalışmaya devam ediyor. Yakın zaman önce şirketin üzerinde yoğunlaştığı güncelleme, bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmelerine odaklanacak. Merakla beklenen yazılımın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz resmi olarak doğrulanmasa da son iddialar, güncellemenin yolda olduğunu gözler önüne serdi.

Son saatlerde Apple’a yakın bazı kaynaklardan şirketin yeni iOS güncellemesinin çok yakında kullanıcılara sunulmaya başlanacağına dair ipuçları geldi. 9to5Mac ve MacRumors gibi güvenilir kaynaklardan gelen güncel iddialar, güncellemenin bu hafta yayınlanacağına işaret ediyor.

iOS 17.4.1 yeni özellikler getirmeyecek

Apple’ın iPhone cihazlarına yönelik yeni işletim sistemi güncellemesi için geri sayım başlarken, güncellemenin detayları da yavaş yavaş kendini gösteriyor. Gelen ilk bilgiler doğrultusunda beklenen yazılım, ne yazık ki yeni bir özelliği karşımıza çıkarmayacak. Fakat yine de oldukça önemli kabul edilen güncelleme, kritik bazı hata düzeltmelerini ortadan kaldırarak, aynı zamanda performans iyileştirmelerine de ev sahipliğinde bulunacak.

Bilindiği üzere Apple geçtiğimiz haftalarda iOS 17.4 işletim sistemi güncellemesi ile karşımıza çıkarak kısa sürede büyük bir ilgi uyandırmayı başarmıştı. Apple’ın şimdiye kadarki en radikal mobil güncellemelerinden biri olarak da görülen bu güncellemede, özellikle de Avrupa Birliği kullanıcıları için iPhone’larda ilk kez görülen bazı keskin değişiklikler görülmüştü.

Avrupa Birliği kullanıcılarına alternatif uygulama mağazaları desteği getiren iOS 17.4 güncellemesi, bunun yanı sıra bir dizi ilgi çekici yenilikle daha çok sayıda kullanıcı tarafından kısa sürede benimsendi. Güncellemede yer alan diğer öne çıkan özelliklerden bazıları Apple Podcast için transkripsiyonlar, çalıntı cihaz koruması ve yeni emojiler olarak karşımıza çıktı.

Apple, iOS 17.5 için de çalışmalara başladı

Çok yakında iOS 17.4.1 güncellemesini kullanıcılara sunmaya hazırlanan Apple, bununla birlikte ayrıca iOS 17.5 için de çalışmalara başladı. iOS 17.5’in beta testini başlatmaya odaklanan şirket, Avrupa Birliği’nin DMA yasalarına karşı önlemlerini artırmaya devam edecek.

Güncellemenin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, geliştiricilerin uygulamalarını internet sitelerinden doğrudan indirmeye imkan sağlayan araç olacak. Apple beklenen bu özelliğini bahar aylarında iOS 17.5 ile beraber kullanıcılarıyla buluşturacak.

Peki ya sizin Apple’ın yeni iOS güncellemelerinden beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!