Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    iPhone’lar için yeni iOS 17.4.1 güncellemesi yolda

    Apple çok yakında iPhone cihazları için iOS 17.4.1 güncellemesini getirecek. Güncellemeyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı.
    iOS 17.4.1

    Apple yeni işletim sistemi güncellemesi için çalışmaya devam ediyor. Yakın zaman önce şirketin üzerinde yoğunlaştığı güncelleme, bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmelerine odaklanacak. Merakla beklenen yazılımın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz resmi olarak doğrulanmasa da son iddialar, güncellemenin yolda olduğunu gözler önüne serdi.

    Son saatlerde Apple’a yakın bazı kaynaklardan şirketin yeni iOS güncellemesinin çok yakında kullanıcılara sunulmaya başlanacağına dair ipuçları geldi. 9to5Mac ve MacRumors gibi güvenilir kaynaklardan gelen güncel iddialar, güncellemenin bu hafta yayınlanacağına işaret ediyor.

    iOS 17.4.1 yeni özellikler getirmeyecek

    Apple’ın iPhone cihazlarına yönelik yeni işletim sistemi güncellemesi için geri sayım başlarken, güncellemenin detayları da yavaş yavaş kendini gösteriyor. Gelen ilk bilgiler doğrultusunda beklenen yazılım, ne yazık ki yeni bir özelliği karşımıza çıkarmayacak. Fakat yine de oldukça önemli kabul edilen güncelleme, kritik bazı hata düzeltmelerini ortadan kaldırarak, aynı zamanda performans iyileştirmelerine de ev sahipliğinde bulunacak.

    Bilindiği üzere Apple geçtiğimiz haftalarda iOS 17.4 işletim sistemi güncellemesi ile karşımıza çıkarak kısa sürede büyük bir ilgi uyandırmayı başarmıştı. Apple’ın şimdiye kadarki en radikal mobil güncellemelerinden biri olarak da görülen bu güncellemede, özellikle de Avrupa Birliği kullanıcıları için iPhone’larda ilk kez görülen bazı keskin değişiklikler görülmüştü.

    iPhone 15
    Görsel: Apple

    Avrupa Birliği kullanıcılarına alternatif uygulama mağazaları desteği getiren iOS 17.4 güncellemesi, bunun yanı sıra bir dizi ilgi çekici yenilikle daha çok sayıda kullanıcı tarafından kısa sürede benimsendi. Güncellemede yer alan diğer öne çıkan özelliklerden bazıları Apple Podcast için transkripsiyonlar, çalıntı cihaz koruması ve yeni emojiler olarak karşımıza çıktı.

    Apple, iOS 17.5 için de çalışmalara başladı

    Çok yakında iOS 17.4.1 güncellemesini kullanıcılara sunmaya hazırlanan Apple, bununla birlikte ayrıca iOS 17.5 için de çalışmalara başladı. iOS 17.5’in beta testini başlatmaya odaklanan şirket, Avrupa Birliği’nin DMA yasalarına karşı önlemlerini artırmaya devam edecek.

    Güncellemenin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, geliştiricilerin uygulamalarını internet sitelerinden doğrudan indirmeye imkan sağlayan araç olacak. Apple beklenen bu özelliğini bahar aylarında iOS 17.5 ile beraber kullanıcılarıyla buluşturacak.

    Peki ya sizin Apple’ın yeni iOS güncellemelerinden beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.