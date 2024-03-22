iPhone’lar için hata düzeltmeleri sunan iOS 17.4.1 güncellemesi yayınlandı

Apple merakla beklenen iOS 17.4.1 güncellemesini bugün nihayet kullanıcılarıyla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkan güncelleme, şirket tarafından resmi olarak yayınlandı.

Apple’ın iPhone cihazları için kullanıcılara sunduğu işletim sistemi güncellemesi, ne yazık ki yeni özellikler içermiyor. Daha çok hata düzeltmeleri ve güvenlik odaklı iyileştirmelere sahip olan yazılım, cihazlarında herhangi bir teknik problemle karşılaşmak istemeyen kullanıcılar için acil olarak indirilmesi yönünde tavsiye ediliyor.

iOS 17.4.1 güncellemesi nasıl indirilir?

Apple’ın kullanıcılara sunduğu yeni iOS sürümü kullanıcılar için birçok ilgi çekici özellik sunan; yeni emojiler ve Avrupa Birliği’nde üçüncü taraf uygulama mağazaları desteği sağlayan iOS 17.4’ün piyasaya çıkmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi. Ana güncellemedeki hata düzeltmelerine odaklanan yazılım, aynı zamanda performans iyileştirmeleri de sunuyor.

iOS 17.4.1 güncellemesi 300 MB dosya boyotuna sahip. Güncellemeyi indirmek için ise yalnızca birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

Wi-Fi’ye bağlı olduğundan ve aynı zamanda en az yüzde 50 pil seviyesinde olduğundan emin olun. Ayarlar sayfasına girin. Genel bölümünü açın. Yazılım Güncelleme sayfasına gelin. “Şimdi Yükle”ye basın.

iOS 17.4.1 güncellemesi alan telefonlar

Apple’ın yeni yazılım güncellemesinden yararlanabilecek olan iPhone modelleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iOS 18 için geri sayım başladı

Apple’ın şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi olarak nitelendirilen iOS 18 için geri sayım başlamış durumda. Şirket şu anda yeni güncelleme için çalışmaya devam ediyor. İlk olarak Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak yazılım, şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu.

Bilindiği üzere Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 cihazlarına Galaxy AI platformunu entegre etti. Apple da buna karşılık olarak iOS 18’de üretken yapay zeka özellikleri yetenekleri için kolları sıvadı.