iPhone’lar için hata düzeltmeleri sunan iOS 17.4.1 güncellemesi yayınlandı

Apple merakla beklenen iOS 17.4.1 güncellemesini bugün nihayet kullanıcılarıyla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkan güncelleme, şirket tarafından resmi olarak yayınlandı.
Apple’ın iPhone cihazları için kullanıcılara sunduğu işletim sistemi güncellemesi, ne yazık ki yeni özellikler içermiyor. Daha çok hata düzeltmeleri ve güvenlik odaklı iyileştirmelere sahip olan yazılım, cihazlarında herhangi bir teknik problemle karşılaşmak istemeyen kullanıcılar için acil olarak indirilmesi yönünde tavsiye ediliyor.
iOS 17.4.1 güncellemesi nasıl indirilir?
Apple’ın kullanıcılara sunduğu yeni iOS sürümü kullanıcılar için birçok ilgi çekici özellik sunan; yeni emojiler ve Avrupa Birliği’nde üçüncü taraf uygulama mağazaları desteği sağlayan iOS 17.4’ün piyasaya çıkmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi. Ana güncellemedeki hata düzeltmelerine odaklanan yazılım, aynı zamanda performans iyileştirmeleri de sunuyor.
iOS 17.4.1 güncellemesi 300 MB dosya boyotuna sahip. Güncellemeyi indirmek için ise yalnızca birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:
- Wi-Fi’ye bağlı olduğundan ve aynı zamanda en az yüzde 50 pil seviyesinde olduğundan emin olun.
- Ayarlar sayfasına girin.
- Genel bölümünü açın.
- Yazılım Güncelleme sayfasına gelin.
- “Şimdi Yükle”ye basın.
iOS 17.4.1 güncellemesi alan telefonlar
Apple’ın yeni yazılım güncellemesinden yararlanabilecek olan iPhone modelleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 2022
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
iOS 18 için geri sayım başladı
Apple’ın şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi olarak nitelendirilen iOS 18 için geri sayım başlamış durumda. Şirket şu anda yeni güncelleme için çalışmaya devam ediyor. İlk olarak Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak yazılım, şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu.
Bilindiği üzere Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 cihazlarına Galaxy AI platformunu entegre etti. Apple da buna karşılık olarak iOS 18’de üretken yapay zeka özellikleri yetenekleri için kolları sıvadı.