iPhone SE 4 teknik özellikleri sızdırıldı

Teknoloji devi Apple, 2016 yılından bu yana nispeten daha bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olarak kabul edilebilecek akıllı telefon serisi iPhone SE (Special Edition) modelleriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak şirket geçtiğimiz yıl 3. nesil iPhone SE (2022) modelini duyurmuştu. Şimdi ise gözler iPhone SE 4 modeline çevrilmiş durumda.

iPhone SE 4’ün önceki modele göre büyük bir donanım yükseltmesi sunacağı ifade ediliyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, merakla beklenen modelin güvenlik, tasarım ve kamera gibi unsurlar açısından yeni özellikler sunmaya başlayacağını gözler önüne seriyor. Bununla alakalı gelen son iddialar da önceki dedikoduları destekleyerek nasıl bir cihazla karşılaşacağımız hakkında önemli ipuçlarını ortaya koyuyor.

Nithin Prasad adlı X kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre heyecanla beklenen 4. nesil iPhone SE modeli, iPhone XR neslinde mevcut olan görsel tasarımı kopyalayarak karşımıza çıkacak. Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarımla raflara gelmesi beklenen yeni model, ekranda daha az kenar bulunan dikdörtgen bir gövde yapısı sunacak. Üst kısımda alışıldık çentik tasarımına alan açılacak, alt noktada ise Home tuşu bulunmayacak.

The iPhone SE 4 will be a massive upgrade compared to the previous generation, which includes –

1. 6.1" 60Hz LTPS OLED Display (BOE+ Tianma?*)

2. A15 SoC*

3. Type-C

4. Better Cameras & Face ID

5. Design similar to the iPhone XR pic.twitter.com/N1MzkCrDYp

— Nithin Prasad (@_the_tech_guy) September 23, 2023