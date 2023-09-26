iPhone SE 4 teknik özellikleri sızdırıldı

Teknoloji devi Apple, 2016 yılından bu yana nispeten daha bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olarak kabul edilebilecek akıllı telefon serisi iPhone SE (Special Edition) modelleriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak şirket geçtiğimiz yıl 3. nesil iPhone SE (2022) modelini duyurmuştu. Şimdi ise gözler iPhone SE 4 modeline çevrilmiş durumda.

iPhone SE 4’ün önceki modele göre büyük bir donanım yükseltmesi sunacağı ifade ediliyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, merakla beklenen modelin güvenlik, tasarım ve kamera gibi unsurlar açısından yeni özellikler sunmaya başlayacağını gözler önüne seriyor. Bununla alakalı gelen son iddialar da önceki dedikoduları destekleyerek nasıl bir cihazla karşılaşacağımız hakkında önemli ipuçlarını ortaya koyuyor.

iPhone SE 4 özellikleri ortaya çıktı

Nithin Prasad adlı X kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre heyecanla beklenen 4. nesil iPhone SE modeli, iPhone XR neslinde mevcut olan görsel tasarımı kopyalayarak karşımıza çıkacak. Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarımla raflara gelmesi beklenen yeni model, ekranda daha az kenar bulunan dikdörtgen bir gövde yapısı sunacak. Üst kısımda alışıldık çentik tasarımına alan açılacak, alt noktada ise Home tuşu bulunmayacak.

The iPhone SE 4 will be a massive upgrade compared to the previous generation, which includes – 1. 6.1" 60Hz LTPS OLED Display (BOE+ Tianma?*)

2. A15 SoC*

3. Type-C

4. Better Cameras & Face ID

5. Design similar to the iPhone XR pic.twitter.com/N1MzkCrDYp — Nithin Prasad (@_the_tech_guy) September 23, 2023

Yukarıda yer alan görselden de anlaşılabileceği üzere panelin üst kısmına Face ID’den sorumlu sensörlerin eklenmesi bekleniyor. Yani Apple bu adımla birlikte artık iPhone SE serisinde Touch ID’den tamamen vazgeçmeye başlayacak gibi görünüyor. Öte yandan cihazla alakalı bir diğer önemli iyileştirme ise 6,1 inç boyutlarında olan ve LTPS OLED teknolojisiyle gelmesi beklenen ekran olacak. Yüksek bir akıcılık için şirket 60 Hz yenileme hızı sunacak.

iPhone SE 4 modelinin odaklanacağı alanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki kamera tarafı olacak. Henüz bununla alakalı detaylar tam olarak bilinmese de şirketin daha güçlü bir kamera modülü sağlayacağı tahmin ediliyor. Öte taraftan şirket, tıpkı iPhone 15 serisi modellerinde olduğu gibi burada da Lightning standardından vazgeçip USB-C girişini desteklemeye başlayacak.

Tüm bunlara rağmen Apple, çip konusunda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratabilir. iPhone SE 4’te pek çok konuda iyileştirmeler gerçekleştireceği düşünülen şirketin, yeni modelinde tıpkı selefinde olduğu gibi A15 Bionic çipini tercih edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik cihazın çıkış tarihi bilinmese de iddialar, modelin 2025 yılında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.