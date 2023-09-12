iPhone 15 serisi Türkiye fiyat listesi

Teknoloji devi Apple bugün yeni ürünlerini hayranlarına tanıttı. Gerçekleştirilen heyecan dolu etkinlik, dünya çapında izleyiciler için online olarak yayınlandı. Etkinliğin baş kahramanı ise hiç şüphesiz ki uzun bir süredir heyecanla beklenen iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi oldu. Lansmanda tüm teknik özellikleri sırasıyla açıklanan telefonlar, etkinlikten hemen sonra ise Apple Store’da Türkiye fiyatlarıyla karşımıza çıktı.

iPhone 15 serisi fiyatları yurt dışında 799 dolar fiyat etiketiyle alıcılara hitap ederken, Türkiye’de ise döviz kuru nedeniyle adeta dudak uçuklatan fiyatlardan tüketicilerle buluştu. 22 Eylül tarihinde ön sipariş aşamasına girecek olan cihazların 29 Eylül’de resmi olarak alıcılarla buluşacağı belirtildi. Serinin başlangıç fiyatı ise 49 bin 999 TL’yi gördü. İşte iPhone 15 serisinin fiyat listesi…

iPhone 15 serisi fiyatları açıklandı

Apple’ın bugün piyasaya duyurduğu yeni akıllı telefon serisi şimdiden dünya genelinde büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Şirket, uzun yıllar boyunca iPhone cihazlarında yer verdiği Lightning standardından nihayet vazgeçti ve Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlamak adına USB-C portuna geçiş yaptı. Bunun yanı sıra geçen yıl yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max telefonlarında karşımıza çıkan, akıllı telefonlar için son derece yenilikçi bir fikir olarak kabul edilen Dinamik Ada tasarımını da bu sene tüm modellerine getirdi.

iPhone 15 serisi fiyatları 49 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcıların karşısına çıktı. Başlangıç fiyatı elbette ki serinin standart modelini kapsıyor. iPhone 15 Plus modeli 56 bin 999 TL’den başlarken, iPhone 15 Pro ise 64 bin 999 TL’den alıcılarla buluşuyor. Son olarak serideki en güçlü akıllı telefon olarak dikkatleri üzerinde toplamayı başaran iPhone 15 Pro Max ise 76 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Cihazın 1 TB’lık versiyonu ise 92 bin 999 TL’ye sipariş edilebiliyor.

iPhone 15 fiyatları

128 GB – 49.999 TL

– 49.999 TL 256 GB – 53.999 TL

– 53.999 TL 512 GB – 61.999 TL

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iPhone 15 Plus fiyatları

128 GB – 56.999 TL

– 56.999 TL 256 GB – 60.999 TL

– 60.999 TL 512 GB – 68.999 TL

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iPhone 15 Pro fiyatları

128 GB – 64.999 TL

– 64.999 TL 256 GB – 68.999 TL

– 68.999 TL 512 GB – 76.999 TL

– 76.999 TL 1 TB – 84.999 TL

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iPhone 15 Pro Max fiyatları

256 GB – 76.999 TL

– 76.999 TL 512 GB – 84.999 TL

– 84.999 TL 1 TB – 92.999 TL

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