A101’den orta seviye Samsung Galaxy A36 için indirim fırsatı

A101 bu hafta Perşembe günü Galaxy A36 modelini tüketicilerle buluşturacak.

Orta seviye Samsung telefonu, yaklaşık 2 bin TL'lik indirim avantajıyla listelenecek.

Cihaz 15 bin 699 TL karşılığında satın alınabilecek.

Orta seviye akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A36 indirim fırsatı ile bu hafta A101 mağazalarında karşımıza çıkacak. A101’in 8 Mayıs Perşembe Aldın Aldın kataloğunda yer alan bilgilere göre fiyat-performans odaklı cihaz, avantajlı rakamlarla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan orta segment Samsung telefonu bu kampanya ile birlikte yaklaşık 2 bin TL indirimle geliyor. Günlük kullanım için son derece ideal bir performans vaat eden cihaz, kendi segmentinde en popüler seçeneklerden biri olarak dikkat topluyor.

Samsung Galaxy A36 için A101 indirimi: Fiyatı ne kadar oldu?

Samsung’un orta seviye cihazı Galaxy A36 5G’nin Türkiye fiyatı şu anda 17 bin 499 TL olarak listeleniyor. Elbette ki bu seçenek, cihazın 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümünü içeriyor. Daha yüksek depolamalı modellerin fiyatlarının yükseldiğini ekleyelim.

A101 tarafından sunulan indirim kampanyası ile birlikte Samsung Galaxy A36 5G fiyatı 15 bin 699 TL’ye düşüyor. Bu sayede tüketiciler için yaklaşık olarak 2 bin TL değerinde bir indirime gidiliyor.

Galaxy A36 5G alınır mı? Avantaj ve dezavantajları

✅ Avantajlar ❌ Dezavantajlar 📱 6.7″ FHD+ Super AMOLED ekran (120 Hz, 1200 nit) 🌈 Ekran parlaklığı ve renk canlılığı bazı rakiplerden düşük kalıyor ⚙️ Snapdragon 6 Gen 3 işlemci (4 nm) 🐢 Performans konusunda rakiplerinin gerisinde 📸 OIS destekli 50 MP ana kamera 🌙 Düşük ışıkta ve selfie performansı ortalama 🎥 12 MP ön kamera, 4K video ve HDR desteği 🔋 5.000 mAh pil, 45W hızlı şarj desteği 📲 Android 15 + 6 yıl yazılım güncelleme garantisi

Samsung Galaxy A36 5G özellikleri