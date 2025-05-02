Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Huawei Pura 80 üst düzey bir ekran deneyimi sunacak

    Çok yakında duyurulması beklenen yüksek performanslı Huawei Pura 80 serisinin üst düzey ekran özellikleri belli oldu.
    Güncelleme:
    Huawei Pura 80
    • Huawei çok yakında yeni performans canavarı akıllı telefon serisini duyuracak.
    • Merakla beklenen Huawei Pura 80 ailesinin gelişmiş ekran özellikleri belli oldu.
    • Ortaya çıkan bilgilere göre serinin tüm modelleri çift katmanlı OLED ekran teknolojisine sahip olacak.

    Huawei Pura 80 serisi çok yakında piyasaya çıkacak. Şimdi ise ortaya çıkan yeni söylentiler, bu akıllı telefonların önceki Pura 70 serisinden daha büyük ekranlara ve geliştirilmiş kameralara sahip olabileceğine işaret ediyor.

    Resmi lansman etkinliğinin Ağustos ayına ertelenebileceği yönündeki ilk iddialar artık daha az olası görünüyor. Zira cihazın tanıtımının çok da uzakta olmadığına dair işaretler mevcut. Smart Pikachu’nun iddialarına göre Huawei Pura 80 serisi, Huawei Pura 70’te görülenlerden daha büyük bir köşegenli ekrana sahip olacak.

    Huawei Pura 80 serisi çift katmanlı OLED ekran ile gelecek

    Huawei Pura 80 serisi akıllı telefon ailesi çift katmanlı OLED teknolojisini benimseyebilir. Bu önemli yenilik, mobil alanda gelişmiş bir görüntüleme çözümünü temsil ediyor.

    Mate 70 RS Ultimate modelinin bu tip bir paneli entegre eden ilk Huawei akıllı telefonu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu da teknolojinin markanın diğer ürün hatlarına da genişletilebileceğini gösteriyor.

    Huawei Pura 80

    Çinli marka, Huawei Pura 80 serisinin standart, Pro, Pro+ ve Ultra modelleri de dahil olmak üzere tüm varyantlarını çift katmanlı OLED teknolojisiyle donatmaya karar verebilir. Şirketten şimdilik bu konuda resmi bir doğrulama gelmedi. Resmi tanıtım etkinliğine yaklaştıkça daha fazla ayrıntının ortaya çıkması muhtemel görünüyor.

    Daha büyük ekran boyutları genellikle multimedya içeriğinin en iyi şekilde kullanılmasına fayda sağlıyor. Aynı zamanda çoklu görevleri daha kolay hale getirerek üretkenliği artırıyor ve oyun oturumları sırasında daha fazla deneyim sunuyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Çift katmanlı OLED teknolojisi, iki ışık yayan katmanın üst üste yerleştirilmesiyle oluşuyor ve bu konfigürasyon panelin maksimum parlaklık kapasitesini iki katına çıkarıyor.

    Bu sistemde her katman daha düşük parlaklık seviyesinde çalışarak organik materyaller üzerindeki stresi azaltıyor ve böylece akıllı telefon ekranının genel ömrünün artmasına yardımcı oluyor.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Son olarak yakın zaman önce Huawei Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modellerinin iddialı kamera özelliklerinin sızdırıldığını hatırlatmak isteriz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.