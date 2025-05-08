F/P odaklı Vivo X200 FE’nin özellikleri ve fiyatı netleşti

Vivo X200 FE'nin Temmuz ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

İddialara göre cihaz, bu ay Çin'de tanıtılacak Vivo S30 Pro Mini'nin global olarak yeniden markalandırılmış bir sürümü olacak.

6.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 Plus veya Dimensity 9400e yer alacak.

Vivo’nun çok yakında Hindistan pazarında yeni üst düzey kompakt akıllı telefon modelini piyasaya sunması bekleniyor. Merakla beklenen Vivo X200 FE cihazının teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Daha önce ortaya çıkan raporlar, geçen yılın Ekim ayında Çin’de tanıtılan Vivo X200 Pro Mini‘yi Hindistan’a aday olarak gösteriyordu. Fakat gelen son bilgiler daha farklı bir senaryo çiziyor. Amiral gemisi Vivo X200 ve X200 Pro‘nun altında stratejik olarak yer alacak bir model olan Vivo X200 FE’nin çok yakında geleceğine işaret ediliyor.

Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

SmartPrix’in haberine göre Vivo X200 FE modelinin resmi olarak Temmuz ayında Hindistan pazarında duyurulması bekleniyor. İddialara göre lansmanda iki farklı bellek ve depolama seçeneği bulunacak.

256 GB depolama alanına sahip 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip daha cömert 16 GB RAM’lik seçenekler listelenecek. Hindistan pazarındaki fiyatın 50 bin ila 60 bin rupi (yaklaşık 20/30 bin TL) arasında olacağı tahmin ediliyor.

Vivo X200 FE teknik özellikleri ortaya çıktı

Kompakt bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen Vivo X200 FE cihazı 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç LTPO OLED ekranla donatılacak. Telefonun MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 Plus veya Dimensity 9400e yonga setiyle geleceği söyleniyor.

Cihazın 90W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh pil ile desteklenmesi bekleniyor. Pil kapasitesine rağmen cihazın 200 gram civarında bir ağırlığa sahip olarak son derece taşınabilir bir deneyim sunacağı aktarılıyor.

Vivo X200 FE kamera seti için Zeiss ile işbirliğinden faydalanılacağı vurgulanıyor. Selfie’ler için kullanıcılar 50 MP’lik ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta ise farklı çekim ihtiyaçlarını karşılayan üçlü sensör yer alacak.

Cihazın arka kamera setinde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş sensör ve 3x optik zoom yeteneğine sahip 50 MP’lik telefoto lens (Sony IMX882) yer alacak.

Merakla beklenen model Android 15 işletim sistemini temel alan FunTouch OS 15 arayüzüyle zenginleştirilmiş bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Son olarak cihazın, Çin’de bu ay içinde piyasaya sürülmesi planlanan Vivo S30 Pro Mini’nin global olarak yeniden markalandırılmış bir sürümü olacağı iddia ediliyor.