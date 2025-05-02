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    Honor Magic 8 Pro iddialı geliyor: İşte çıkış tarihi ve özellikleri

    Performans canavarı bir donanıma sahip olacak Honor Magic 8 Pro modelinin iddialı teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.
    Honor Magic 8 Pro
    • Honor Magic 8 Pro'nun iddialı özellikleri belli oldu.
    • Merakla beklenen cihaz, henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alacak.
    • Performans canavarı telefonun Ekim ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor.

    Çin pazarından performans canavarı Honor Magic 8 Pro hakkında söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı. Cşhazın resmi tanıtımının 2025 yılının Ekim ayında yapılması planlanıyor. Ortaya çıkan ilk söylentiler, mevcut modelin önemli yeniliklerle zenginleştirilerek geliştirileceğine işaret ediyor.

    Dikkatler cihazın işlemcisine çevriliyor. İddialara göre model Qualcomm tarafından henüz resmi olarak duyurulmayan bir platform olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 yonga setini kullanacak. Bu sayede karmaşık uygulamalar, oyunlar ve yapay zeka için yüksek performans vaat edilecek.

    Honor Magic 8 Pro kamera özellikleri

    Honor markasının daha önce Magic 7 Pro’da görülen üçlü arka kamera kurulumunu doğrulayabileceği anlaşılıyor. Geniş odak açıklığına sahip 50 MP ana sensör (1/1.3 inç), 50 MP ultra geniş sensör ve 1/1.4 inç Samsung ISOCELL sensörüne dayanan 200 MP periskop telefoto lens yer alıyor.

    Donanımdaki bu süreklilik bazı kullanıcıları ne yazık ki hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat cihaz başka noktalarda farkını ortaya koymak istiyor.

    Honor Magic 8 Pro

    Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre cihazın asıl devrimsel yeniliği yazılım ve görüntü işleme alanında olacak. Çekim sırasında daha duyarlı odaklama, genişletilmiş dinamik aralık ve optimize edilmiş güç tüketiminin yanı sıra, “akıcı kare geçişi” ve “süper kare sentezi” gibi iyileştirmelerden söz ediliyor.

    Yazılım iyileştirmeleri AI Falcon Camera sistemine daha fazla performans artışı getirecek. Mevcut donanımlarda gelişmiş işleme ile farklı ışık koşullarında üstün kalite ve daha kararlı videolar hedefleniyor.

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    Selefi Magic 7 Pro neler sunuyordu?

    Geçen yılın sonlarında tanıtılan Honor Magic 7 Pro, 6.8 inç yüksek çözünürlüklü AMOLED ekrana, Snapdragon 8 Elite çipe, büyük 5.850 mAh pil kapasitesine ve IP68/IP69 sertifikalı su-toza dayanıklılığa sahipti.

    Tasarımda düz bir ekran ve hafif kavisli arka kenarlara yer veriliyordu. Cihazın teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

    Ekran 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    RAM Kapasitesi 16 GB’a kadar RAM
    Dahili Depolama Alanı 1 TB’a kadar dahili depolama
    Selfie Kamerası 50 MP ön kamera
    Ana Kamera 50 MP sensörlü ana lens (f/1,9)
    İkinci Kamera 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2,4)
    Üçüncü Kamera 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,0)
    Bağlantı 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 2.0
    Batarya Kapasitesi 5.650 mAh pil
    İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

    Magic 8 Pro’nun bu alanlarda da yüksek standartları koruması bekleniyor. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzünün entegre edilmesi bekleniyor. Cihazın Ekim ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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