Garanti BBVA çöktü mü? Mobil uygulamada erişim sorunu yaşanıyor

Garanti BBVA mobil internet kullanıcıları bugün öğle saatlerinde erişim sorunu problemiyle karşılaştı. 2 Mayıs Cuma günü öğlen Garanti’nin uygulaması erişilemiyor. Hesabına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatasına rastlıyor.

Garanti BBVA kullanıcılarını endişelendiren bu erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar bankanın sosyal medya hesaplarından gelecek açıklamayı bekliyor.

Garanti uygulaması neden açılmıyor?

2 Mayıs Cuma günü yaşanan Garanti Bankası erişim sorunu hatası kullanıcıların uygulamaya giriş yapmasını engelliyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre hesabına girmek isteyen kullanıcılar şu uyarı mesajıyla karşılaşıyor: “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

Pek çok sosyal medya kullanıcısı “Garanti mobil çöktü mü?” sorusunu sormaya başladı. Henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini tekrar hatırlatmak, konuya ilişkin gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Detaylar eklenecek…