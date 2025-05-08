Honor 400 Pro’nun özellikleri ve Avrupa fiyatları sızdı

Honor 400 Pro'nun performans canavarı özellikleri belli oldu.

İddialara göre cihaz, 200 MP ana kameraya sahip üçlü bir kamera setiyle donatılacak.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışacak telefonda 100W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil kapasitesi yer alacak.

Honor çok yakında yeni performans canavarı akıllı telefon modelini piyasaya sunacak. Honor 400 Lite ile tanıttığı seriyi daha da zengin bir hale getirmek isteyen şirket, yeni Honor 400 ve 400 Pro cihazlarını resmen tanıtmaya hazırlanıyor.

Resmi sunumun bu ayın sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Lansmandan önceki haftalarda sürekli gelen bilgi akışı, yeni akıllı telefonlara olan ilgiyi daha da artırmaya yardımcı olarak tasarımlarının ana hatlarını çiziyor. Gelen yeni raporlar ile birlikte Honor 400 Pro’nun tüm özellikleri ve Avrupa’daki iddia edilen satış fiyatları ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazla alakalı önemli ayrıntılar netlik kazandı.

Honor 400 Pro teknik özellikleri

Yakın zaman önce Geekbench veritabanında ortaya çıkan yeni Honor telefonu üçlü kamera ve LED flaştan oluşan yenilenmiş bir kamera modülüne sahip olacak. Cihazın kamera seti, çekimleri optimize etmek için yapay zeka özellikleriyle desteklenen 200 MP ana sensör sayesinde yüksek kaliteli çekimler vaat edecek.

Bunlara 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş lens eşlik edecek. Selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için ön kamerada 50 MP sensör yer alacak. Daha doğal bokeh efektleri için derinlik sensörüyle desteklenecek.

Telefonun yüksekliği 160,8 milimetre, genişliği 76,1 milimetre, kalınlığı 8,1 milimetre ve ağırlığı ise 205 gram olarak karşımıza çıkacak.

Ön tarafta Full HD+ çözünürlüğe sahip, 120 Hz yenileme hızıyla görsel akıcılığı garanti eden büyük 6,7 inçlik bir ekran yer alacak. Bu ekranın ayırt edici bir özelliği ise 5.000 nite ulaşan son derece yüksek tepe parlaklığı olacak.

Güçlü özellikleri ile dikkat çekecek Honor 400 Pro’nun Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Cihaz 100W hızlı şarjı destekleyen 5.300 mAh pil kapasitesiyle donatılacak.

Honor 400 Pro’nun suya ve toza karşı dayanıklılığını kanıtlayan IP68/69 sertifikalarına sahip olması bekleniyor. Yapay zeka özelliklerini de destekleyecek telefonda Google Gemini ve tescilli HONOR AI çözümlerine destek verilecek. Cihazda Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü bulunacak.

Honor 400 Pro fiyatı

Merakla beklenen Honor 400 Pro’nun iki şık renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu renkler Ay Grisi ve Geceyarısı Siyahı olarak karşımıza çıkacak.

Şu an için 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip tek bellekli bir konfigürasyondan söz ediliyor, Bu seçeneğin Avrupa fiyatı ise 799 Euro (yaklaşık 35 bin TL) civarında olacak.

Fakat yine de henüz Honor’dan gelen resmi bir duyuru olmadığının altını çizmekte fayda var. Bu nedenle lansman gününe kadar teknik özellikler ve fiyatlar konusunda kesin bir ayrıntı paylaşılmayacağını hatırlatmak isteriz.