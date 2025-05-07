Samsung Galaxy A52 4G artık güncelleme alamayacak

Samsung'un orta seviye telefonu Galaxy A52 4G artık güncelleme alamayacak.

2021 yılında piyasaya çıkan model, çok büyük bir problem olmadıkça yeni güncellemeleri desteklemeyecek.

Orta seviye akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A52 artık güvenlik paketlerini içeren sistem güncellemelerini almayacak. SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre bu model, 5G desteğine sahip varyantla aynı durumdan geçiyor. Cihaz artık ne yazık ki Samsung tarafından gerekli görmediği sürece güncellemelere erişemeyecek.

Hatırlamayanlar için model, 2021 yılında Güney Koreli şirketin orta segmente yönelik 4G ve 5G versiyonlarıyla piyasaya sürülmüştü. Üç Android sistem güncellemesini destekleyeceği ve 4 yıl boyunca güvenlik yamalarıyla birlikte güncelleme alacağı vaadi duyuruldu. Mart ayına kadar güncelleme almaya devam eden cihaz için artık yolun sonuna gelindi.

Bu arada modelin, Galaxy A54 ve Galaxy A55 gibi daha sonraki sürümler için yayınlanacak One UI 7’yi almaya uygun olmadığını hatırlatmakta fayda var. One UI 7 alamayacak Samsung telefonların sızdırıldığını hatırlatmak isteriz.

Cihaz dönemine göre dikkat çeken bazı özellikler sunuyor. Super AMOLED teknolojisine sahip 6.5 inçlik bir ekran ve Full HD+ çözünürlük kalitesi destekleniyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan Samsung telefonu 4.500 mAh batarya ve 15W şarj desteği sunuyor. Ayrıca cihazda dörtlü kamera seti yer alıyor. Telefon 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü sunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy A52 4G teknik özellikleri