Samsung Galaxy S25 Edge lansman tarihi belli oldu

Samsung'un ultra ince telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Galaxy S25 Edge'in çıkış tarihi belli oldu.

iPhone 17 Air cihazına doğrudan rakip olacak yeni model 13 Mayıs tarihinde tanıtılacak.

Samsung’un ultra ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge için geri sayım başlarken, cihazın lansman tarihi nihayet belli oldu. Amiral gemisi cihaz daha önce çeşitli görsellerde ortaya çıkmış, beklentileri daha da artırmıştı. Son söylentiler ise modelin piyasaya çıkışı için bizlere bir zaman çerçevesi sunuyor.

İnternete sızdırılan yeni tanıtım görüntüleri, Güney Kore’de ilk lansman etkinliğinin 13 Mayıs’ta yapılacağına işaret ediyor. Şirket ilk etapta anavatanı olan Güney Kore pazarında cihazı tüketicilerle buluşturacak. Daha sonra model ABD ve Avrupa’da satışa çıkacak. Galaxy S25 Edge’in Türkiye pazarına geleceğinin de onaylandığını hatırlatmakta fayda var.

Samsung’un ultra ince telefonu için geri sayım başladı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir tanıtım görseli, merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Edge’in tanıtım tarihini doğrulamış olabilir. Yılın başında Unpacked etkinliğinde gösterilen ultra ince akıllı telefon, Evan Blass’ın X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı görüntülerle dikkatleri üzerine çekti.

Tanıtım posterinde Galaxy S25 Edge’in yan silüetine “Beyond Slim” ifadesi eşlik ediyor. Bu da cihazın son derece ince profiliyle ön plana çıktığını açıkça ortaya koyuyor. Resimde ayrıca İtalyanca bir tarih de yer alıyor. “13 maggio 2025” ifadesi 13 Mayıs’ta olası bir lansmanı işaret ediyor.

Samsung şimdiye kadar bu model hakkında sessiz kalsa da her şey bunun akıllı telefonun resmi lansmanı olabileceğini gösteriyor. Yine de henüz şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmediğini hatırlatmakta fayda var.

Şimdilik tüm işaretler 13 Mayıs’ta resmi bir sunum yapılacağını gösterse de bazı kaynaklar küresel lansmanın ancak ay sonunda, 30 Mayıs’ta gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Başlangıçta Galaxy S25 Edge’in yalnızca Güney Kore ve Çin pazarlarına özel olacağı söylentileri dolaşıyordu. Fakat son bilgiler Samsung’un lansmanı diğer ülkelere de genişletebileceğine işaret ediyor.

Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

Samsung’un yeni telefonunun kalınlığı sadece 5,83 milimetre olacak. Bu da onu piyasadaki en ince modellerden biri yapacak.

Bu şık tasarıma hafiflik ve dayanıklılık arasında bir denge sunmayı vaat eden Gorilla Glass Ceramic 2 malzemesinden yapılmış titanyum çerçeve ve ekran korumasına sahip bir gövde eşlik edecek.

Galaxy S25 Edge modelinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite çipine sahip olması bekleniyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı eşlik edecek.

25W hızlı şarj desteğine sahip 3.900 mAh’lik bir batarya sunulacak. Cihazda 200 megapiksellik bir ana kameraya yer verilecek.

Öte yandan cihazın gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunacağı da söyleniyor. 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inçlik AMOLED ekran, akıcı ve canlı bir görsel deneyim sağlamayı amaçlıyor.