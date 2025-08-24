iPhone 16 modellerinde kablosuz şarj hızının kısıtlaması kalkıyor

Apple'ın yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone 16 modelleri 25W Qi 2.2 kablosuz şarj standardını destekleyecek.

Üçüncü taraf üreticilerin de MagSafe'e alternatif hızlı şarj cihazları artık kullanılabilecek.

Böylece kullanıcılar, daha hızlı kablosuz şarj için artık sadece Apple'ın pahalı MagSafe aksesuarlarını kullanmak zorunda kalmayacak.

Apple, bugüne kadar kablosuz şarj teknolojisinde kendi ekosistemini korumakla tanınıyordu. Eğer bir iPhone cihazınızı en yüksek hızda şarj etmek istiyorsanız, tek seçeneğiniz pahalı MagSafe aksesuarlarını kullanmaktı. Ancak artık bu kural değişiyor. Gelen son bilgilere göre, iOS 26 güncellemesiyle iPhone 16 modellerine gelen bir özellik Apple’ın dayatmalarına son verecek.

Yeni standart: Qi 2.2 ve 25W güç

MacRumors’un haberine göre, henüz Apple tarafından resmi olarak duyurulmasa da, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri Qi 2.2 desteğine kavuşacak. Yeni standart, üçüncü taraf şarj aletlerinin 25W hızında kablosuz şarj yapabilmesini sağlıyor. Bugüne kadar MagSafe olmayan diğer şarj cihazlarıyla en fazla 15W hızına ulaşılıyordu.

Kısıtlamaların kaldırılacağını işaret eden en büyük kanıt ise dünyaca ünlü aksesuar üreticisi Belkin’den geldi. Şirket, iPhone 16 modelleriyle tam uyumlu, üç yeni Qi2 25W şarj standını piyasaya sürdü. Belkin, yeni şarj aletlerinin iPhone 16’yı yalnızca 30 dakika (Apple’ın kendi MagSafe şarj cihazı için belirttiği süreyle tamamen aynı) içinde yüzde 50 şarja ulaştırabildiğini iddia ediyor.

Yani iOS 26’nın Qi 2.2 desteğini iPhone 16 serisine getirdiği kesin olarak doğrulandı desek yanlış olmayacaktır.

Apple iPhone 16 teknik özellikleri

Tasarım: Alüminyum, yeni nesil Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş arka yüzey

Alüminyum, yeni nesil Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş arka yüzey Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz, Pembe, Deniz Mavisi, Laciverttaş

Siyah, Beyaz, Pembe, Deniz Mavisi, Laciverttaş Boyutlar ve ağırlık: 147,6 mm uzunluk, 71,6 mm genişlik, 7,80 mm derinlik, 170 gram

147,6 mm uzunluk, 71,6 mm genişlik, 7,80 mm derinlik, 170 gram İşlemci: Apple A18

Apple A18 Ekran boyutu: 6.1 inç tam ekran OLED, Super Retina XDR panel, 460 ppi yoğunlukta 2556 x 1179 piksel çözünürlük

6.1 inç tam ekran OLED, Super Retina XDR panel, 460 ppi yoğunlukta 2556 x 1179 piksel çözünürlük Ekran çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel (Full HD+), 60 Hz yenileme hızı

1179 x 2556 piksel (Full HD+), 60 Hz yenileme hızı Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya kapasitesi: 3561 mAh

3561 mAh Arka kameralar: 48 Megapiksel ve 12 Megapiksel sensörler

48 Megapiksel ve 12 Megapiksel sensörler Ön kamera: 12 Megapiksel sensör

12 Megapiksel sensör Diğer: Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Face ID, Acil SOS, trafik kazası algılama, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou Dijital pusula Wi‑Fi Hücresel bağlantı iBeacon ile mikro lokasyon

iOS 26 destekleyecek iPhone’lar