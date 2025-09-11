Android 16 tabanlı One UI 8 için geri sayım başladı

Samsung, One UI 8'in kararlı sürümünü Eylül ayında yayınlama sözü vermişti.

Sözünün arkasında duran şirket, yeni güncellemeyi kullanıcılarla buluşturmak için son hazırlıklarını yürütüyor.

Yeni güncellemeyle beraber DeX, Güvenli Klasör ve Samsung Internet gibi birçok uygulamada önemli iyileştirmeler bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümünü bu ay yayınlayacağına söz vermiş, ama maalesef kesin bir tarih paylaşmamıştı. Fakat bu hafta sızdırılan bir takvim, güncellemenin ne zaman geleceğine dair bizlere önemli ipuçları sağlıyor.

SamMobile’ın haberine göre şirket, Galaxy Store’da One UI 8’in kararlı sürümünün dağıtımının yakın zamanda başlayacağını gösteren bir dizi güncellemeyi duyurdu. Android 16 işletim sistemini temel alan yeni yazılım güncellemesi için artık geri sayım başlamış durumda.

One UI 8’in nihai sürümü yola çıktı

Samsung, Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için düzinelerce dil kaynak paketi için güncellemeler yayınladı. Galaxy Store’da bulunan bu güncellemeler, Galaxy AI tarafından gerçekleştirilen dil çeviri ve transkripsiyon görevleri için kullanılıyor.

Bu güncellemeler genellikle büyük bir işletim sistemi güncellemesinden önce yayınlanıyor. Yazılımlar büyük ihtimalle telefonları One UI 8.0’ın kararlı sürümüne hazırlamak için karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Galaxy Store’da yayınlanan tüm dil paketlerinin görselleri yer alıyor:

Sızdırılan zaman çizelgesinin doğru çıkması halinde Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8’i önümüzdeki haftalarda, hatta belki daha da erken yayınlayabilir.

Merakla beklenen yeni yazılım, One UI 7 kadar büyük bir güncelleme olmayacak. Fakat DeX ve Güvenli Klasör’de önemli iyileştirmelerin yanı sıra Quick Share, Samsung Internet ve Hava Durumu’nda görsel iyileştirmeler getirecek.

One UI 8 hangi modellere gelecek?

Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 cihazları yeni güncellemeyi alacak ilk modeller olacak. Daha sonra güncellemenin Galaxy S24 serisi ve Galaxy S25 Edge gibi diğer modellere de ulaşması bekleniyor.

Samsung’un yeni yazılım güncellemesi şu modellerde karşımıza çıkacak: