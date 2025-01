iPhone 17 aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıracak

Amiral gemisi iPhone 17 serisi aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıracak.

Serideki en gelişmiş iPhone 17 Pro Max modeli ise standartları yeniden belirleyecek gelişmiş bir buhar odalı soğutma sistemiyle gelecek.

Merakla beklenen yeni modeller her yıl olduğu gibi yine bu yılın Eylül ayında tanıtılacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ile bu yılın Eylül ayında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni modeller, serinin son yıllarda aldığı en büyük güncelleme olacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin yeni cihazlarla birlikte amiral gemisi telefonlarındaki aşırı ısınma sorununu çözüme kavuşturmaya çalıştığına işaret ediyor.

Özellikle de iPhone 15 Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorunu için Apple, iPhone 16 serisinde biraz da olsa ilerleme kaydetmişti. Fakat yine de daha yoğun oyun seansları sırasında yine benzer problemlerle karşılaşılmıştı. Ancak şirket, şimdi tüm iPhone 17 modellerinde buhar odalı soğutma sistemi kullanarak bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

Apple A19 Pro daha gelişmiş buhar odalı soğutma sistemi sunacak

iPhone 17 serisi için tüm cihazların buhar odalı soğutma sistemine sahip olacağı söyleniyor. Serinin en üst modeli olan iPhone 17 Pro Max, daha da gelişmiş bir sisteme sahip olacak. En üst düzey modelde buhar odası ve grafit levhanın birleşiminden yararlanılacak. Performans ve dayanıklılıkta yeni bir standart ortaya konacak.

Yeni soğutma sistemi A19 Pro çipinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlayacak. A19 Pro çipi TSMC’nin 3nm mimarisini temel alacak ve esas olarak çok büyük artışlar yaşanmayacak. Ancak verimli bir ısı dağıtma sistemiyle performanstaki iyileşme açıkça görülecek.

Temel modellerde 120 Hz ekrana geçilebilir

Tüm iPhone 17’lerin gelişmiş yenileme hızı ekranlarına sahip olması bekleniyor. Şimdiye kadar bu yalnızca “Pro” modellerinde yer alan bir özellik olarak karşımıza çıkıyordu. Apple’ın temel modeller için 90 Hz paneller mi kullanacağı yoksa bunları 120 Hz’e mi çıkaracağı belli değil.

Apple, temel modellerdeki ekran özelliklerini iyileştirme konusunda her zaman isteksiz olmuştur. Fakat son raporlara göre bu durum değişecek gibi görünüyor. Daha yüksek yenileme hızına sahip bir panel, temel modellerin Always on Display ekrana sahip olmasını da sağlayacak.

Fakat şimdilik konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. iPhone 17’nin lansmanına kadar hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Yeni soğutma sistemi ve yenileme hızı hakkında ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.