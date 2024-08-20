iPhone 16 yüksek fiyatı yüzünden tüketicileri kendinden uzaklaştırabilir

Merakla beklenen iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Apple tarafından geliştirilen amiral gemisi telefon modelleri iddialara göre 10 Eylül 2024 Salı günü piyasaya çıkacak. Şirket henüz cihazın çıkış tarihi hakkında resmi bir doğrulamada bulunmasa da söylentiler yeni modeller için geri sayımın başladığına işaret ediyor.

Fakat ortaya çıkan bir tüketici anketi, Apple’ın yeni akıllı telefon serisinin yüksek fiyatı yüzünden tüketicileri kendinden uzaklaştırabileceğini gözler önüne seriyor. İlgi çekici yapay zeka özellikleri ile güçlendirilecek cihazlar her ne kadar büyük bir beklenti oluştursa da satışlarda istenen başarıya ulaşamayabilir. Yayınlanan anket sonuçlarında ABD’li tüketicilerin iPhone 16 için pek de heyecanlı olmadığı görüldü.

Tüketiciler yüksek fiyat etiketi nedeniyle iPhone 16’ya ilgi göstermiyor

Apple’ın pazar payının en büyük olduğu ülkelerden biri olan ve aynı zamanda şirketin anavatanı olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nde SellCell tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre iPhone 16 serisi akıllı telefon modelleri tüketiciler adına bazı soru işaretleri oluşturuyor. Tüketicilerin yüksek fiyat etiketleri yüzünden yeni iPhone’lara pek de ilgi göstermediği ifade ediliyor.

Toplamda 766 kişinin katılım sağladığı ankette ABD’li bireylerin yüzde 34,2’sinin yeni bir iPhone satın almaya parası yetmiyor. Ciddi bir çoğunluğu temsil eden bu rakamlar, tüketicilerin amiral gemisi iPhone’lar ile arasındaki en büyük engel faktörünün yüksek fiyatlara sahip olmasından kaynaklandığına işaret ediyor.

Apple Intelligence tüketicilerin pek de ilgisini çekmemiş görünüyor

Bunun yanı sıra ankete katılım gösteren bireylerin yüzde 34,1’lik ciddi bir başka çoğunluğu ise fiyat etiketlerini suçlamıyor. Fakat bunun yerine eski iPhone cihazlarını daha uzun süre kullanmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Yani ne yazık ki Apple’ın yapay zeka girişimlerinin, yani WWDC 2024’te duyurulan Apple Intelligence hizmetinin şimdilik pek de ilgi çekmediği anlaşılıyor.

Halbuki geçtiğimiz aylarda yeni nesil iPhone’ların en güçlü avantajlarından birinin Galaxy AI’ya rakip olacak AI hizmetleri olacağı düşünülüyordu. Ancak maalesef bu konuda beklentiler hayal kırıklığına uğratmış gibi duruyor. Yine de ilk sunumdan bu yana Apple’ın yapay zeka hizmetini geliştirmeye devam ettiği ve iPhone 16 lansmanında başka büyük sürprizlerle karşılaşılabileceği, yani tüketicilerin bu düşüncesinin değişiklik gösterebileceği de düşünülüyor.

Ankete katılanların yüzde 12,8’i operatör üzerinden sözleşmeli hizmetlerden yararlanırken, yüzde 5,5’lik bir kesim ise yeni iPhone’ların geçen yılki modellerle benzer özelliklere sahip olacağını düşünüyor. Yüzde 5’lik kısım uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini beklerken, yüzde 5,1’lik kesim daha eski iPhone’ları satın almayı düşünüyor. Son olarak yüzde 3,3 oranında bir grup önümüzdeki yıl duyurulacak iPhone 17 serisini bekliyor.

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