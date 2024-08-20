iPhone 16 tanıtım tarihi sızdırıldı! Apple’ın yeni telefonları ne zaman çıkacak?

iPhone 16 tanıtım tarihi henüz ne yazık ki Apple tarafından resmi olarak açıklanmadı. Fakat merakla beklenen lansman etkinliği ile ilgili dikkat çekici bir iddia karşımıza çıktı. Söylentiler, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya süreceği tarihi şirketten önce gözler önüne seriyor.

Bilindiği üzere Apple her yıl Eylül ayında yeni amiral gemisi iPhone modellerini piyasaya duyuruyor. Artık şirket adına geleneksel bir hale gelen bu lansman yelpazesi 2024 yılında da değişmeyecek. Önümüzdeki ay iPhone 16 serisi modellerinin piyasaya sunulması beklenirken, Apple’dan şimdiye kadar kesin bir lansman tarihi açıklanmamıştı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen organizasyonun birçok detayını karşımıza çıkardı.

iPhone 16 ne zaman çıkacak?

Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Majin Bu adlı X kullanıcısının iddialarına göre iPhone 16 serisi tanıtım tarihi belli oldu. Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinin ne zaman piyasaya çıkacağına ilişkin duyuru etkinliğinin resmi davetiye görseli internete sızdırıldı. Bu bağlamda yıl boyunca merakla beklenen serinin 10 Eylül 2024 Salı günü karşımıza çıkacağı açıklandı.

iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan görüntüde “Ready. Set. Capture.” sloganına yer veriliyor. Henüz bununla ilgili pek fazla detaya yer verilmese de söz konusu sloganın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max cihazlarında yer alacak olan kamerayla alakalı yeni özel düğmeye referans verdiği söyleniyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile ilgili dikkatleri üzerinde toplayan bu sızıntı haberi şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu. Fakat sızıntının kaynağı olan Majin Bu şimdilik bu bilginin Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadığını dile getirdi. Önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması beklenen bu iddianın doğru çıkması halinde lansmana katılım sağlayacak kişilere bir hafta önce, yani 3 Eylül tarihinden itibaren davetiyelerin gönderilmeye başlanacağı tahmin ediliyor.

iPhone 16 tanıtım tarihi konusunda dikkat yaratan bu iddia şimdilik Apple’dan resmi bir onay almasa da her halükarda merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonların Eylül ayı içinde gerçekleşeceği düşünülüyor. İlerleyen günlerde konuyla alakalı daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

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