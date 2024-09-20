iPhone 16 serisi Türkiye’de resmen satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

Apple tarafından 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilen It’s Glowtime etkinliğinde piyasaya duyurulan iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmi olarak Türkiye pazarında satışa sunuldu. Lansman akşamı ülkemizde ön siparişe açılan amiral gemisi telefonlar artık resmen raflarda boy göstermeye başlıyor.

Apple’ın performans canavarı akıllı telefon ailesi her zaman olduğu gibi yine dört farklı seçenekten oluşuyor. Bunlar iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olarak karşımıza çıkıyor. Apple Intelligence yapay zeka desteğiyle piyasaya çıkan modeller, yeni Kamera Denetimi düğmesiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Selefine göre çok sayıda önemli iyileştirmeye ev sahipliği yapan modeller, yüksek fiyat etiketine rağmen yine de tüketiciler için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

iPhone 16 serisi teknik özellikleri

Serinin standart modelleri olarak karşımıza çıkan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Her iki model de Apple A18 çipinden güç alarak yüksek bir performans vaat ediyor. 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lense sahip olan cihazlar 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle sunuluyor.

Daha gelişmiş özelliklere sahip olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max cihazları ise sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekranla sunuluyor. 120 Hz ProMotion desteğiyle karşımıza çıkan cihazlar Apple A18 Pro çipini kalbinde taşıyarak performans ve verimlilik anlamında olağanüstü bir deneyime kapı aralıyor. 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP 2x telefoto lens ve 12 MP 5x telefoto lensle donatılan cihazlar 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı opsiyonlarıyla karşımıza çıkıyor.

iPhone 16 serisi akıllı telefon modellerinin tamamı geniş pil ömrü, 8 GB RAM kapasitesi, yeni Kamera Denetimi düğmesi, iOS 18 işletim sistemi, 5G bağlantı desteği, MagSafe uyumluluğu ve Apple Intelligence yapay zeka desteğiyle raflara geliyor.

iPhone 16 serisi Türkiye fiyatları

Bugün itibariyle Apple tarafından Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunulan iPhone 16 serisi modelleri şimdiden tüketiciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Serideki cihazların fiyat etiketleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 16 128 GB – 64 bin 999 TL

– 64 bin 999 TL iPhone 16 256 GB – 69 bin 999 TL

– 69 bin 999 TL iPhone 16 512 GB – 79 bin 999 TL

– 79 bin 999 TL iPhone 16 Plus 128 GB – 73 bin 999 TL

– 73 bin 999 TL iPhone 16 Plus 256 GB – 78 bin 999 TL

– 78 bin 999 TL iPhone 16 Plus 512 GB – 88 bin 999 TL

– 88 bin 999 TL iPhone 16 Pro 128 GB – 82 bin 999 TL

– 82 bin 999 TL iPhone 16 Pro 256 GB – 87 bin 999 TL

– 87 bin 999 TL iPhone 16 Pro 512 GB – 97 bin 999 TL

97 bin 999 TL iPhone 16 Pro 1 TB – 107 bin 999 TL

– 107 bin 999 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB – 99 bin 999 TL

– 99 bin 999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB – 109 bin 999 TL

– 109 bin 999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB – 119 bin 999 TL

Peki ya siz iPhone 16 serisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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