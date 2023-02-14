iPhone 14’ün en pahalı olduğu ülkeler hangileri?

Teknoloji devi Apple’ın geçen yılın eylül ayında piyasaya tanıttığı iPhone 14 akıllı telefon ailesi, kısa bir süre içinde tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılandı. Toplamda dört modelden oluşan seride, standart cihazın yanı sıra iPhone 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine yer verildi. Yüksek satış fiyatlarına rağmen büyük satışlar elde etmeyi başaran seriyle alakalı dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. iPhone 14’ün en pahalı olduğu ülkeler ortaya çıktı.

iPhone 14’ün en pahalı olduğu ülkeler belli oldu

World of Statistics isimli bir Twitter sayfası üzerinden iPhone 14’ün en pahalı olduğu ülkeler sıralandı. Ekip, farklı ülkelerde yaşayan insanların, maaşlarının ne kadarını harcayarak iPhone 14 satın alabileceğini gösteren ilginç bir rapor oluşturdu.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan birinin, yıllık maaşının çok küçük bir parçası ile iPhone 14 cihazını satın alabileceği belirtildi. Fakat diğer bölgelerde ikamet eden insanlar için ortalama yıllık maaşın yüzde 50’sinden fazlasının telefona ayrılacağı vurgulandı.

En ucuz iPhone 14 cihazı Lüksemburg’da, en pahalı ise Nijerya’da

Sıradan bir ABD’li insanın, toplam yıllık maaşının yalnızca yaklaşık yüzde 1,8’i ile bu cihaza sahip olabileceği belirtildi. Lüksemburg’da ikamet edenler için ise bu rakamın daha düşük olduğu, sadece senelik kazançlarının yüzde 1,6’sıyla iPhone 14’e ulaşabileceği aktarıldı.

Yıllık maaşa oranla Nijerya listenin en üstünde karşımıza çıkarken, Bangdaleş ise yıllık maaşlarının ortalama yüzde 59’uyla iPhone 14 satın alabiliyor. Mısır için bu oran yüzde 42, Endonezya yüzde 39, Brezzilya ise yüzde 28 olarak görülüyor.

Türkiye’de durum ne?

Türkiye ise iPhone 14’ün en pahalı olduğu ülkeler arasında karşımıza çıkıyor. Raporda yer alan araştırmaya göre Türkiye’de kullanıcılar yıllık maaşlarının yüzde 26’sı ile bir iPhone 14 satın alabiliyor. Türkiye’nin ardından gelen ülkeler arasında ise Kazakistan, Meksika ve Çin gibi ülkeler yer alıyor.

iPhone 14 serisinin standart modeli, 32 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. 6,7 inç ekrana sahip iPhone 14 Plus ise 36 bin 999 TL’den listeleniyor. Dinamik Ada tasarımı ve üst düzey donanım özellikleri ile beğeni toplayan iPhone 14 Pro modeliyse 41 bin 999 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Serinin en güçlü cihazı olan iPhone 14 Pro Max’in başlangıç fiyatıysa 45 bin 999 TL olarak belirtiliyor.