iPhone 14 Plus için A101’den 4 bin TL indirim fırsatı

Apple’ın üst düzey akıllı telefonu iPhone 14 Plus, A101 mağazalarında büyük bir indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. A101’de 4 bin TL’lik indirimle satışa sunulan cihaz, güncel olarak en yüksek performanslı iPhone modelleri arasında yer alıyor. Premium segment yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenler için model, dikkat çeken bir indirimle öne çıkıyor.

“iPhone 14 Plus en ucuz nerede?” diye düşünüyorsanız, A101’in 4 bin TL’lik indirim fırsatı tüketiciler adına dikkat çekici bir seçenek olacaktır. Sınırlı bir süre için geçerli olan bu indirim, Apple’ın üst düzey telefonu iPhone 14 Plus avantajlı fiyatlardan erişim imkanı vadediyor. Peki ya iPhone 14 Plus A101 fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

iPhone 14 Plus indirim! Apple’ın performans canavarı telefonundan 4 bin TL’lik fırsat

Apple tarafından 2022 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen iPhone 14 Plus, Apple’ın resmi internet sitesinde 128 GB dahili depolama alanına sahip olan sürümüyle 53 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın 256 GB dahili depolama alanı versiyonu ise 58 bin 499 TL olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak 512 GB’lık sürüm 66 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

A101, iPhone 14 Plus indirimli fiyat fırsatı ile karşımıza çıktı. Siyah ve mor renk seçenekleriyle A101’e gelen cihaz, 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 49 bin 899 TL’ye satılıyor. Telefonun 256 GB dahili depolama alanı versiyonu ise 54 bin 499 TL’den alıcılarla buluşuyor. Cihazın 512 GB’lık sürümüyse şimdilik A101’de bulunmuyor.

Mini inceleme: iPhone 14 Plus alınır mı?

“iPhone 14 Plus modeli 2024’te alınır mı?” diye düşünenler için cihazın avantaj ve dezavantajlarından kısaca bahsetmekte yarar var. 6,7 inçlik büyük ekranıyla video içerik tüketiminden mobil oyun oynamaya kadar birçok işlemi rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün. Öte yandan cihazın uzun pil ömrü de telefonu öne çıkaran başka bir unsur olarak dikkat çekiyor. Apple A15 Bionic çipiyle gelen cihaz, bu sayede yüksek bir performans ortaya koyuyor.

Gelişmiş bir kamera setine sahip olan cihaz, mobil fotoğrafçılar için de ilgi çekici bir seçenek oluyor. Kutudan çıkar çıkmaz iOS 16 işletim sistemi ile çalıaşn model, yeni iOS 17 güncellemeleri almaya da devam ediyor. Kısacası tüm bu faktörler sayesinde cihazın 2024 yılında hala yüksek bir performans sunduğunu ve kullanıcılar için uzun ömürlü bir seçenek olabileceğini belirtelim.

iPhone 14 Plus teknik özellikleri

Boyut ve ağırlık: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm / 203 g

160,8 x 78,1 x 7,8 mm / 203 g Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR

6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 6 GB

6 GB Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Arka kamera: 12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı

12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı Ön kamera: 12 MP (f/1.9 diyafram)

12 MP (f/1.9 diyafram) Batarya: 4.323 mAh pil

4.323 mAh pil Bağlantı: Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM

