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    Mobil fotoğrafçılık odaklı Nubia Z70S Ultra Photographer Edition’ın çıkış tarihi açıklandı

    Üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat eden Nubia Z70S Ultra Photographer Edition'ın çıkış tarihi duyuruldu.
    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition
    Görsel: Nubia
    • Nubia Z70S Ultra Photographer Edition'ın çıkış tarihi açıklandı.
    • Merakla beklenen cihaz, 28 Nisan'da Çin'de gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde piyasaya çıkacak.
    • İsminden de anlaşılacağı üzere model gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimine odaklanacak.

    Nubia geçtiğimiz yılın Kasım ayında Snapdragon 8 Elite işlemci, 1.5K ekran ve uzun pil ömrü için tasarlanmış bir bataryaya sahip Nubia Z70 Ultra’yı tanıtmıştı. Marka yakın zamanda özellikle de mobil fotoğrafçılık yeteneklerine odaklanan yeni bir akıllı telefonun gelişinin ipuçlarını vermişti.

    Artık nihayet bekleyiş sona erecek gibi görünüyor. Üst düzey bir kamera performansı sunacak Nubia Z70S Ultra Photographer Edition’ın çıkış tarihi belli oldu. Şirket, 28 Nisan’da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini ve bu etkinlikte beklenen yeni ürününü tanıtacağını doğruladı.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition’dan neler bekleniyor?

    Şirketten gelen ipuçlarına göre Nubia Z70S Ultra Photographer Edition klasik film kameralarının estetiğinden açıkça ilham alan ayırt edici bir tasarıma sahip olacak. Daha önceki Nubia Z60 Ultra Photographer Edition modelinde geleneksel kompakt kameraları hatırlatan bir tasarımla karşılaşmıştık.

    Fotoğraf tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen Nubia Z70S Ultra Photographer Edition modelinin arka panelinde dokulu suni deri kaplama yer alacak. Bu da cihaza birinci sınıf bir his ve görünüm kazandıracak.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition
    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition’ın tanıtım afişi

    Cihazın kamerası zarif kırmızı bir halka ile daha da öne çıkarılacak. Aynı zamanda gelişmiş görüntüleme yeteneklerine bir gönderme olarak “Neovision” serigrafi baskıya sahip olacak.

    Arka lenslerin organizasyonu gövdeyi iki belirgin bölüme ayıran güçlü bir yatay çizgi ile karakterize edilecek. Üst kısımda ana 35 mm lens yer alacak. Alt tarafta ise periskop ve ultra geniş lensler taşınacak.

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    Nubia bu yapılandırmanın yalnızca cihazın estetik dengesini iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kolayca ayırt edilebilir bir görsel kimlik oluşturmaya da yardımcı olduğunu vurguluyor. Şimdilik lansman için iki renk seçeneği duyuruldu. Bu renkler “klasik siyah” ve “canlı turuncu” olarak açıklandı.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition teknik özellikleri

    35 mm sabit odak uzaklığına sahip ana kamera, ışığı yakalama ve yüksek kaliteli görüntüler sunma becerisi bakımından üst düzey akıllı telefonlarda bulunan mevcut 1 inçlik sensörlerle rekabet edecek şekilde tasarlanıyor.

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition
    Görsel: Nubia

    Nubia Z70S Ultra Photographer Edition’ın bir diğer ayırt edici özelliği ise ekranın altında entegre edilmiş ön kamera olacak. 1,5K çözünürlüğe sahip tam ekran AMOLED panelli ekran ile sürükleyici bir görsel deneyim sağlanacak.

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    Son olarak Z70S Ultra Photographer Edition’ın Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setini kalbinde taşıyacağı öne sürülüyor. Tüm bunlar ve daha fazlasının 28 Nisan tarihindeki lansman etkinliğinde doğrulanması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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